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Ekonomi

Türkiye, gelir dağılımı en kötü ikinci ülke

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 30 üyesinden 24’ünü kapsayan raporuna göre Türkiye, gelir dağılımı en bozuk ülkelerden biri. Son sı

22 Ekim 2008 03:00

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 30 üyesinden 24’ünü kapsayan raporuna göre Türkiye, gelir dağılımı en bozuk ülkelerden biri. Son sırada Meksika var. Türkiye sondan ikinci

Milliyet’in haberine göre OECD’nin raporunda Meksika ve Türkiye nüfusun en yoksul yüzde 10’luk bölümüyle en zengin yüzde 10’luk bölümü arasında dağılımın en kötü olduğu iki ülke olarak sıralandı.

Bu oran Meksika’da 1’e karşı 25 iken Türkiye’de 1’e karşı 17. OECD, ülke gelir ortalamasının yarısı kadar gelir elde eden nüfusu ‘fakir’ olarak tanımlıyor, Türkiye ve ABD’de nüfusun yüzde 17’si bu tanıma uyuyor.

Danimarka gelir dağılımında en adil ülke. Bu ilkeyi İsveç izliyor. İngiltere, Yunanistan ve Kanada OECD ortalamasına tekabül eden ülkeler konumunda.

Adaletsizlik artıyor

OECD ülkelerinde toplumun en yoksul kesimini oluşturan yüzde 10’luk nüfusun geliri AB ülkelerinde ortalama 8.000, ABD’de 6.000 dolarken, Türkiye’de 1.200, Meksika’da 1.000 dolar.
Gelir adaletsizliğinin arttığı vurgulan raporda, Türkiye’de ücret dağılımında 1990 ortaları ile 2000 ortaları arasındaki 10 yıllık sürede önemli değişme olmadığı, rant ve kâr dağılımındaysa nispeten ‘daha az eşitsizlik’ gözlendiği ifade edildi.

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