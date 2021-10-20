Türkiye gazetesinden "Avrupa geçim derdinde" haberi: Gıda fiyatları uçtu, kiralar rekor kırdı

Türkiye gazetesi, "Refah ve zenginliğin adresiydi: Avrupa şimdi geçim derdinde" başlıklı haberinde "Avrupa’da hayat hiç olmadığı kadar pahalı hâle geldi. Pandeminin de etkisiyle artan enflasyon gıda fiyatlarını âdeta uçurdu, enerji krizi sebebiyle akaryakıt fiyatları tavan yaptı. Ulaşım ücretleri arttı, kiralar rekor kırdı" ifadelerini kullandı.

Türkiye gazetesinde Kaan Zenginli imzalı haberde "bir zamanlar refah ve zenginliğin adresi olan Avrupa ülkeleri, şimdilerde şimdilerde geçim sıkıntısı yaşamaya başladı" denildi.

Avrupa’da yaşayan bir kişinin aldığı ücret ve aylık harcamasının araştırıldığı haberde Almanya, Fransa ve İngiltere baz alınırken, "Enflasyon ve pandemi kaynaklı yaşanan fiyat artışları sonrası, kişilerin ikinci iş yapmadan hayatlarını idam etmelerinin kolay olmadığı ortaya çıktı" ifadesi yer aldı.

Haberde 1584 Euro asgari ücret alan bir vatandaşın minimum masrafının 2 bin 950 Euro olduğu aktarılırken, "Bu masrafları ‘azami gider’ olarak hesapladık. Kira, fatura, ulaşım, mutfak masrafı gibi. Ortalama maaşın 2.970 Euro olduğunu düşünürsek, azami masraflara bir de sosyal hayat, tatil, özel sağlık sigortaları gibi giderler de ekleniyor. Bu durumda 2.970 Euro alan bir Alman vatandaşının gideri, 6 bin Euro'yu buluyor. Kısacası kazancının iki katı kadar bir harcama rakamına tekabül ediyor" denildi.

Haberde ayrıca şu örneklere yer verildi:

Harcama gruplarını detaylandırırsak; örneğin Frankfurt’ta yaşayan bir ailenin 2+1 (120 metrekare) bir dairede oturduğunu düşünelim, aylık kirası 700 ile 900 Euro arasında değişiyor. Buna apartman aidatı, sıcak su ısınma ve su parası eklendiğinde rakam 1.100 Euroya çıkıyor. Elektrik faturası; 60-70 Euro, TV vergisi; 21 Euro, internet, 25 Euro.

Mecburi sigortalar ve telefon faturalarını da eklediğimizde rakam 1.500 Euroyu buluyor. Toplu taşıma için aylık 150-170 Euro harcama yapılıyor. Otomobiliniz varsa, 230-250 Euroluk bir yakıt masrafını gözden çıkarmanız gerekiyor. 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı ise 650-700 Euro civarında. İçine giyim, sağlık masrafları ve sosyalleşme gibi rakamları da eklediğimizde bu rakam 3 bin Euroya dayanıyor. Bunların içine lüks tüketimi de eklersek, fatura iyice kabarıyor.

Gıda fiyatları uçtu

Fransa’da da durum pek farklı değil. Asgari ücret 1.539 Euro. Ortalama maaş ise 2.666 Euro civarında. Yine gider kalemleri Türkiye’deki gibi şehirler arasında değişiklik gösteriyor. Paris ile Marsilya arasında geçim ücretlerinde ciddi farklılıklar oluşuyor. Ancak biz araştırmamızı ortalama üzerinde yapıyoruz. Ülkede ortalama 2+1 bir dairenin kirası 600 Euro civarında, buna aidat ve faturalar da eklendiğinde rakam 1.000 Euroyu buluyor. Ulaşım, giyim, mutfak masrafı diğer faturalarla birlikte bir Fransız vatandaşının hayatına devam edebilmesi için en az 2.700 Euro kazanması gerekiyor. Buna lüks tüketimi de eklediğimizde aylık harcama 5.400 Euro civarına geliyor. Fransa’da son dönemde en fazla fiyatı artan kalem gıda fiyatları. 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı geçen yıla göre yüzde 40 zamlanmış durumda.

İngiltere'de kira pahalı

Akaryakıt ve gıda krizi ile boğuşan İngiltere’de asgari ücret 1.598 pound. Ortalama maaş ise 2.698 pound. Ülkede konut fiyatları en yüksek gider kalemini oluşturuyor. Nüfusun artığı ülkede yeni konut yapımının sınırlı oluşu, kira ve konut fiyatlarına zam olarak yansıyor. İngiltere’de kira, faturalar, ulaşım, mutfak masrafı gibi kalemleri topladığımızda aylık 3.250 Euroluk bir fatura karşımıza çıkıyor. Lüks tüketim ile birlikte bu rakam 6.500 poundlara ulaşıyor. Ülke son bir yılda, gıda ve akaryakıt krizi ile boğuluyor. İngiltere vatandaşının rahat yaşaması için aylık cebine 6 bin pound girmesi gerekiyor. Bu da Türk parasıyla 77 bin liraya denk geliyor.

"Türkiye'den bakınca durum farklı tabii"

Belçika Brüksel’de 27 yıldır rehberlik yapan bir kişinin anlattığına göre; 2 odalı bir dairenin fiyatı 800 Euro civarında. Faturalarla birlikte bu rakam 1.000 Euroyu geçiyor. Ortalama bir restoranda 4 kişilik yemek 200 Euroyu buluyor. Günde 8 saat çalışan bir kişi ayda 1.400 Euro kazanıyor. Aynı kişi “Burada hayat çok pahalı, evde hanım çalışmasa geçinmemiz mümkün değil. 1.400 Euro yalnızca kira, ulaşım ve faturaları karşılıyor. Mutfak masrafı da eklenince rakam çok yüksek oluyor. Türkiye’de insanlar 1.500 Euroyu, 15 bin lira olarak hesaplıyor. Fakat burada hayat pahalı. Brüksel’de kazanıp Türkiye’de harcarsanız ucuz” diyor."