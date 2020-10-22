Türkiye gazetesi yazarı Uğur: Devletin ilgili birimlerine soruyorum, Akşener sizden Kavuncu için teyit istedi mi, siz ne cevap verdiniz?

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugünkü köşesinden istihbarat birimlerine, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için teyit isteyip istemediğini ve verilen yanıtı sordu.

Uğur, "Ümit Özdağ aynı zamanda bir güvenlikçi olarak şunu söylüyor: 'Devlet her bilgiyi doğrulamaz.' O hâlde ben devletin ilgili birimlerine soruyorum. Bu MİT de olabilir, Emniyet İstihbarat da KOM da olabilir. Meral Akşener sizden İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Satuk Buğra Kavuncu hakkında bir doğrulama ya da güvenlik soruşturması bağlamında bir teyit istedi mi? Ve siz ne cevap verdiniz?.. Gelelim işin bir başka noktasına. Tabii ki suçun şahsiliği prensibine, masumiyet karinesine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu Satuk Bağra Kavuncu için de geçerli. Ailesinde 'olup bitenler'in kendisini ilgilendirmediğini söyleyebilir. Dolayısıyla da ona doğrudan doğruya, ispatlamadan FETÖ’cü denmesi mümkün değil. Ümit Özdağ diyorsa mutlaka bir kanıtı olmalı diye düşünüyor insan." görüşünü savundu.

Uğur, "Ümit Özdağ’ın söylediği gibi kendisinin FETÖ aleyhinde söylenmiş tek bir sözünün olmamasını bile 'normal' karşılayabiliriz. Onun cephesinden bakıldığında durum çok açık. Zaten savcılığa kendisi hakkında bir ihbarda bulunuyor, 'FETÖ’cü olup olmadığım araştırılsın' diye. Ama İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bula bula bu aileden bir ismi getirip İstanbul İl gibi önemli bir teşkilatın başına getirmesi de bana çok manidar geliyor." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Akşener'in Ümit Özdağ'ın 'FETÖ'cü imasında bulunduğu Kavuncu için Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la telefonda görüştüğünü, iki birimden de "Bizde böyle bir kayıt yok" yanıtı aldığını yazmıştı.

TIKLAYIN - İyi Parti'de 'FETÖ' gerilimi | Buğra Kavuncu: Ümit Özdağ hakkında iftiralarından dolayı suç duyurusunda bulunacağım

TIKLAYIN - İstanbul'da İyi Partili 39 başkan, Ümit Özdağ'ın partiden ihracını talep etti

TIKLAYIN | Abdulkadir Selvi: Akşener, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu için Millî Savunma Bakanı Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı aramış