Türkiye gazetesi yazarı Uğur: Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı, işveren vergi yükünden kurtarılmalı

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "Doların en düşük, 1,29 TL olduğu 2008 yılında asgari ücret 390 dolarken bugün 380 dolar. Şimdi kur farkı nedeniyle 255 dolara indi ama asgari ücret yükseltilince aynı banda geri dönecek. Lâkin aradaki fark şu ki bugün hayat çok pahalı. Asgari ücret en az 4000 lira olmalı, işveren vergi yükünden kurtarılmalı" düşüncesini dile getirdi. Uğur, "Hava döndü, faiz çakalları kaybedecek, Türkiye kazanacak" görüşünü savundu.

Uğur yazısında , "Geçmişe göre gelirleri azaldı, döviz kurunu fırsat bilen zincir marketler bir yandan, üretim zincirleri öte yandan hepsi fiyatları barbarca artırıyor. Bu yüzden de çoğu asgari ücret alan çalışanlar sıkıntıda. Gerçi geçmişten bugüne büyük bir kayıp yok. Doların en düşük, 1,29 TL olduğu 2008 yılında asgari ücret 390 dolarken bugün 380 dolar. Şimdi kur farkı nedeniyle 255 dolara indi ama asgari ücret yükseltilince aynı banda geri dönecek. Lâkin aradaki fark şu ki bugün hayat çok pahalı.

Çözüm, hayat pahalılığı altında ezilen kesimleri, gelirlerini artırarak korumak. Türkiye borçluluğu ve bütçe denkliği bakımından dünyanın en iyi durumdaki ülkelerinin başında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin IMF lobicilerinin iktidara yakın alanlardaki yandaşlarının baskısına boyun eğmeyecektir eminim. Bu yol haritasında ilerleyebilmek için vatandaşa rahat nefes aldırmak elzem" ifadesini kullandı.

Uğur şunları kaydetti:

1-Asgari ücret en az 4000 lira olmalı, işveren vergi yükünden kurtarılmalı

2-Ara malları ithalatını sonlandırmak için bu kalemlerdeki ürünlerin üretimine yatırım yapılmalı, bunun için teşvik verilmeli

3-Verilecek kredilerde Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) uygulanmalı.Alınan kredilerin dövize altına yatırıldığını az görmedik.

4-Devlet de vergi ve harç benzeri alacakları için üretici enflasyonuna göre değil, tüketici enflasyonuna göre zam yapmalı. Bu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yetkisi dâhilinde. Bütçe başarısını fetiş hâline getirenler itiraz edecektir tekrar oyuna gelinmemeli. Yoksa yüksek enflasyon gelecek yıla böyle taşınır. ENFLASYON ATALETİ dediğimiz şey tam da bu.

5-2000 sonrası emeklilerin İNTİBAK SORUNU kesinlikle ama kesinlikle çözümlenmeli.

6-EYT konusu emeklilikte eşitlik-adalet standardını bozmadan çözümlenmeli.

Korkmayalım bu adımları atalım

Başta da söyledim. Can babanın (Can Yücel) eskiden çok sevdiğim şiirinden mülhem diyebilirim ki:

Hava döndü, Türkiye’den esiyor yel/Dumanı dağıtacak yıldız-poyraz başladı/Bu fırtına yarınki sütlimanlara bedel/Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark/ Bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak."