Türkiye gazetesi yazarı Küçük: Gezi davası Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nden döner

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yarın görülecek Gezi davasının iddianamesinin iyi yazılmadığını ve çok sayıda aksaklık barındırdığını dile getirdi. Küçük, Gezi davasının Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'nden döneceği görüşünü savundu. Küçük, ""Anayasa Mahkemesi zaman zaman yaptığı gibi eyyam yaparsa onu bilemem" düşüncesini dile getirdi.

İddianamede adı geçen Yiğit Ekmekçi'nin 28 Şubat'ta başörtüsüne özgürlük için çalışmalar yaptığını kaydeden Küçük, "Gezi iddianamesinde Yiğit Ekmekçi bölümünü okuyunca aklımda birçok soru belirdi. Ekmekçi Gezi'de yargılandığı 15 kişiden 11'iyle hiç tanışmamış ve HTS kayıtlarında hiçbir bağlantı yok. Ekmekçi'ye yapılan suçlamalardan biri Osman Kavala ile ilişkisi. Yiğit Ekmekçi zaten Anadolu Kültür A.Ş.'nin yönetiminde ve Kavala'yı 37 yıldır tanıdığını söylüyor. Savunmasında da bu var. 6 ay teknik takibe takılan Ekmekçi için iddianameye konulan delil yönetim kurulu üyesi olduğu Anadolu Kültür A.Ş.'nin binasının girişinde çekilen fotoğraf. Ekmekçi hakkındaki en bariz suçlama biber gazının ülkemize girişini engellemek. Bunun için de Avrupa ve diğer devletler nezdinde kamuoyu oluşturulması için yoğun çalışmalar yapmış. Peki bunun delili nedir diye baktığımızda uzun yıllar Avrupa İnsan Hakları Bürosu Direktörü olan ablası, Ekmekçi'ye 'İnsan Hakları Komiseri'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini' söylüyor. Ekmekçi direktörün Osman Kavala ile görüşmesi iyi olur diye düşünüyor." ifadesini kullandı.

Küçük gezi eylemlerine ilişkin ise şunları kaydetti:

Aradan yıllar geçti ve 2013 Mayısı'nda Gezi olayları oldu. Gezi hiç şüphe yok ki seçilmiş meşru hükûmetin devrilmesi için bir araçtı. Aynen 27 Mayıs öncesi gençliğin sokağa dökülmesi gibi Gezi'de de hükûmeti istifaya zorlamak için tertiplenmişti.

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