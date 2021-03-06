Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: Oda tv’deki operasyon İmamoğlu’nun yeni medya projesinin bir ayağı mı?

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda tv'de Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu kurum ile yollarını ayırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında, “Oda tv’deki operasyon İmamoğlu’nun yeni medya projesinin bir ayağı mı?” sorusunu sordu.

İmamoğlu’nun “yeni medya arayışında” olduğunu ifade eden Uğur, Oda tv’nin “yeni medya arayışının önemli bir sacayağı” olduğu görüşünü dile getirdi.

Sözlerine, “Ancak onun da İmamoğlu nezdinde arızaları var. Önce trollere yakışan yayıncılık anlayışını değiştirmesi, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimlik, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgileri yayınlamak, yaymakla suçlanarak 19 yıl hapis cezası istemiyle tutuklanan ve yargılanan yöneticileriyle yolların ayrılması gerekmekteydi. Kendi deyimleriyle bir ‘kan değişimi’. Aranan kan da belliydi; Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu” diyerek devam eden Uğur, şunları kaydetti:

“Benim duyduğuma göre Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu Soner Yalçın’a hayli kırgın ayrılmışlardı. Yakın çevrelerine dedikleri kulağıma çalındı. Cezaevine girmelerine sebep olan da Soner Yalçın’ın fişteklemesiyle yaptıkları haberlerdi. Şimdi Serdar Cebe ile ‘ılımlı’ ve Ekrem İmamoğlu’nun o ‘kucaklayan’ propaganda tarzına uygun bir yayıncılık hedeflenmekte.

Peki, bu televizyonun finansmanı nasıl sağlanacak? Murat Kapki adını hatırladınız değil mi? Hani şu İmamoğlu’nun reklâmcısı. İhale şartnamesinde 5 yıllık şirketlerin ihaleye katılacağı hüküm altına alınmış olmasına rağmen ihaleden 6 ay önce kurularak İstanbul reklamlarını “kazanan” adam.

Yılda en az, suyun dibinde 180 milyon lira gelir getirmesi beklenen İstanbul reklamlarını üç yıllığına 28 milyon liracık vererek kapattı. Şirin gözükmek için de malum şu Külliye’de Cumhurbaşkanı’ndan plâket alma operasyonunu yaptı. Dahası Olay tv’nin Cavit Çağlar ile birlikte ortağı olan İmamoğlu’nun sponsoru Hüseyin Köksal’ın kardeşi Ahmet Köksal ile ortak. Sistem mis gibi.

Bu arada paranın kokusunu alan tv frekansı sahipleri de İmamoğlu ekibinin önünde kuyruk olmuşlar. Ancak Murat Kapki ve İstanbul reklamları ile faş olan finans meselesini biraz unutturmak istedikleri için konuyu biraz soğutacaklar. Bu sürede kendileriyle “ilgisiz” bir iş adamı bir TV kanalı alıp daha önce belirlenen bir adla değiştirecek. Sonra da kendilerine devredecek. Böylece RTÜK’ün isim engeline takılmamış olacaklar.

TIKLAYIN - Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, OdaTV ile yollarını ayırdı

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