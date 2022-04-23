Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: Hükûmet için Beşar Esad gerçeğiyle yüzleşmenin zamanı geldi

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, 4 milyon Suriyeli sığınmacının 2011 yılından bu yana Türkiye'de olduğunu belirterek, "Madem Suriyeliler üzerinden tahrik ve provokasyonlar yapılıyor, bir yandan buna karşı önleyici tedbirler alırken, diğer yandan da Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi onların onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin şartlarını hazırlamak gerekir" diye yazdı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la diplomatik ilişki kurulması gerektiğini kaydeden Uğur, "Sayın Cumhurbaşkanı yakın çevresinde yükselecek mırın kırınlara aldırmaksızın, bu meseleyi ilgili kurum bürokratlarının alt düzeyde temaslarla sürdürme eğlencesinden çıkarırsa çabuk yol alınır.

Problem emin olun “Bayramda göndermemek” ve benzeri gaz almalarla bitecek gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.

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