Türkiye gazetesi: Gıdada vergi indirimi buharlaştı, fiyatlardaki yükseliş durdurulamıyor

Türkiye gazetesinin çaya yapılan zammın ardından gıda fiyatlarını incelediği haberinde, "KDV indirimi buhar oldu. Gıda fiyatları doların artış hızının çok üzerinde yükseldi" ifadesi kullanıldı.

Türkiye gazetesinde yer alan Kaan Zenginli imzalı haberde; "Gıda fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor. 14 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve temel gıda ve temizlik malzemelerinde KDV indirimini içeren karardan bugüne kadar fiyatlar âdeta zirve yaptı. Özellikle temel gıda ürünlerinde yüzde 100’ün üzerinde artışlar görülüyor. KDV indiriminin yapıldığı hafta fiyatlarda yüzde 10 ile 15 arasında bir düşüş yaşanmıştı. Ancak bu ‘göstermelik indirim’in balonu çabuk söndü. Öte yandan KDV indiriminin olduğu dönem doların fiyatı 13,5 TL iken, bugün 15,5 TL’ye çıktı. Gıda fiyatlarındaki artış, KDV indirimi ile bile doların katbekat üstünde yükseliş gösterdi" denildi ve bazı ürünlerin fiyatlarındaki değişime yer verildi.