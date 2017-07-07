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Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda ‘muhbirvari ifade’ istifası

"Muhbirvari ifadelerin sahibi ise hala görevde ve basın özgürlüğü protestolarında üzerinde TGS önlüğü ile kameralara poz veriyor"

07 Temmuz 2017 17:18

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Ali Açar’ın Cumhuriyet soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla verdiği ifade sonrasında, sadece uyarı cezası almasına tepki gösteren şube yönetim kurulu üyesi gazeteci Elif Akgül istifa etti.

Açar, Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davadaki ifadesinde gazetenin yayın politikasını tartışmış, bunun üzerine sendikada yürütülen disiplin soruşturmasında uyarı cezasına çarptırılmıştı.

“Davanın çatısını oluşturan ifadelerden biri”

sendika.org’un haberine göre, istifasını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Akgül, Açar’ın ifadesinin ‘AKP iktidarının basına yönelik kumpaslarından en önemlilerinden’diye tanımladığı Cumhuriyet davasının çatısını oluşturan ifadelerden biri olduğunu savundu.

 ‘Muhbirvari ifadelerin sahibi hala görevde’

Savcının da ‘çok önemli’ bulduğu ifadeleri ‘büyük harflerle’ iddianamede kullandığına dikkat çeken Akgül şöyle devam etti: “Bu durumun gazeteci meslek ilkelerini ihlal ettiğini, yayın politikasının basın özgürlüğünün bel kemiği olduğunu, bir TGS Şube Başkanı’nın basın üzerinde böylesi baskılar olduğu bir dönemde bu şekilde ‘tanık’ olarak yer almasının kabul edilemez olduğunu sendika yönetimine taşıdık. Konuyu disiplin kuruluna götüren Şube Yönetimi’nden iki kadın yöneticiydik. Ancak TGS’nin tarihinde kara leke olarak kalacak bu durum disiplin kurulundan ‘oy çokluğu’ ile uyarı cezası ile karşılandı. Muhbirvari ifadelerin sahibi ise hala görevde ve basın özgürlüğü protestolarında üzerinde TGS önlüğü ile kameralara poz veriyor.”

"Erkek dayanışması edasıyla korunuyor"

Sendika yöneticilerinin ‘koltuk sevdasına kapılmış’ Açar’ı ‘erkek dayanışması edasıyla’ koruduğunu dile getiren Akgül,“Bu bağlamda başta meslek ilkelerini hiçe sayan bir başkan ve onu koruyup kollayan bir yönetimle çalışma imkanım kalmadığından yöneticilik görevimden istifa ettim. Sendikanın bu utançtan kendisini temizlemesi umuduyla” dedi.

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