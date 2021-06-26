Türkiye Gazeteciler Sendikası: AFP muhabiri boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı, sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz!

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Taksim'deki LGBTİ+Onur Yürüyüşü'nü takip eden AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın gözaltına alınmasına tepki gösterirken, "AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, Taksim'deki LGBTİ+Onur Yürüyüşü'nü takip eden Fransız haber ajansı AFP'nin foto-muhabiri Bülent Kılıç'ın boğazına basılarak gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Sendika, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Taksim’deki #onurhaftasi yürüyüşünü takip eden AFP Muhabiri Bülent Kılıç boğazına basılıp nefessiz bırakılarak gözaltına alındı. Üyemizin derhâl serbest bırakılmasını ve sorumlu polisler hakkında işlem yapılmasını talep ediyoruz!"
Öte yandan gözaltına alınan AFP muhabiri Bülent Kılıç'ın "Nefes alamıyorum" dediği duyuldu.