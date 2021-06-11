Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden T24 çizeri Tan Oral'a Karikatür Ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 75'inci, Basın Müzesi'nin 33'üncü kuruluş yıldönümünde Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni düzenlendi. T24 çizerlerinden Tan Oral 2 Kasım 2020'de yayımlanan "Betonlaşmadan Yakınmak" karikatürüyle ödüle değer bulundu.

Tan Oral'a ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto verdi. Tan Oral konuşmasında şunları söyledi:

"Bu güzel ödülü jürinin inceliği olarak görüyorum. Esas teşekkürüm de bu günün zor şartlarında gazeteciliği başarıyla götüren genç arkadaşlarıma. Onların arasında olduğum için de teşekkür ediyorum."

Törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, "Günümüzde yaşanan siyaset, medya, sermaye sarmalına bir de yeraltı örgütlerinin yaptığı tahribat eklendi. Bu durum çeşitli kurumların yurttaşlarımızı ve elbette gazetecileri de etkiledi. İktidarın çekip çevirdiği ve kendi siyasetine eklediği bazı gazeteciler mesleğin evrensel ilkelerini de ayakaltına aldılar. Mesleği çökertmek isteyen gruplara karşı meslektaşlarımızın verdiği ayakta kalma ve dik durma mücadelesini meslek örgütümüz olarak var gücümüzle destekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 62 yıldır düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Tören, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 75'inci, Basın Müzesi'nin 33'üncü kuruluş yıl dönümünde 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14.00'de Burhan Felek Konferans Salonu'nda düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen tören davetliler olmadan ödül alan ve ödül verenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Haber siyasal

İklim Öngel Cumhuriyet Gazetesi'nde 18 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Sahte Diplomayla Sistemi Tuş Etmiş" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. İklim Öngel'in ödülünü Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur, Radyo TV Seçici Kurul üyesi iletişim akademisyeni Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen'den aldı.

Haber Ekonomi Ödülü Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün

Gülistan Alagöz Hürriyet Gazetesi'nde 31 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan "Depreme Bile Gerek Yok" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Gülistan Alagöz'e ödülünü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan verdi. Ödül alan Gülistan Alagöz duygularını şöyle dile getirdi:

"TGC'den aldığım dördüncü ödül. Her seferinde heyecan ve onur duyuyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Zorlu yolda bu ödül bana güç verecek."

Haber Ekonomi Övgüye Değer Ödülü Evrensel'den Meltem Akyol'a

Meltem Akyol Evrensel Gazetesi'nde 17 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Kaza Yapan Kuryeye ‘Hasarı Karşıla' Dediler" başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Meltem Akyol ödülünü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan'dan aldı.

Meltem Akyol "Artan baskıyla birlikte moto kuryeler siparişleri yetiştirmek için hayatınI kaybediyor, pek çoğu trafik kazası olarak geçiyor kayıtlara. Mayıs ayında sadece 232 işçi hayatını kaybetti. Yılın ilk beş ayında 972 işçi hayatını kaybetti. Güvencesiz olarak virüsün kucağına atılan işçiler onar onar, yüzer yüzer hayatlarını kaybediyor. Evrensel ile birlikte birçok gazete ceza, tazminat davalarıyla, ilan kesme cezalarıyla karşı karşıya. Tüm baskılar adına gerçeğin arkasında ısrarla duran meslektaşlarım ve iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçiler adına övgüye değer ödülümü alıyorum."

Haber Toplum Ödülü'nün Milliyet ve Demirören Haber Ajansı paylaştı

Seçici Kurul bu yıl haber toplum ödülünü Milliyet Gazetesi ile Demirören Haber Ajansı arasında paylaştırdı.

Milliyet Gazetesi'nden Cihat Aslan ve Demirören Haber Ajansı'ndan Gülseli Kenarlı- Harun Uyanık- Akif Özdemir ödüle değer görüldüler.

Cihat Aslan Milliyet Gazetesi'nde 5 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Üç Köyü Üfürdü" başlıklı haberiyle ödül aldı. Cihat Aslan "Bu ödül benim yedi yıllık meslek yaşamımın ilk ödülü. Ödül almak büyük motivasyon sağlıyor. Ödülümü aileme, gazeteme, işini kaybetme pahasına bana bu haberin bilgisini veren filiasyon ekibinin yöneticisine ve sağlık çalışanlarına adıyorum" diye konuştu.

Gülseli Kenarlı- Harun Uyanık- Akif Özdemir Demirören Haber Ajansı'nda 13 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Refakatçi Borsası" haberi ile ödüle değer bulundu. Ödül alan gazeteciler duygularını şöyle dile getirdi:

Gülseli Kenarlı: "Biz üç kişi aldık ödülü, Türkiye'nin birçok noktasından hazırladığımız bir haberdi. Bir ekip işinin ne kadar değerli olduğunu bu ödülle taçlandırmış olduk. Pandemi süreci zor bir süreç. Sadece sağlık çalışanları değil bu uğurda birçok insanın hayatını ortaya koyarak çalıştığını anlatmak istedik"

Akif Özdemir : "Çok heyecanlıyım. Bu ödülü almak için Adana'dan geldim. Ben de ödülümü Demirören Haber Ajansı ailesine ve Anadolu'nun dört bir yanında haberlerini ulaştırmak için çalışan meslektaşlarıma ithaf ediyorum."

Harun Uyanık: "Bu ödül benim ilk ödülüm. İlk başvuru yaptığım yarışmada bu ödülü aldım. Genç arkadaşlara da tavsiyem ödüllere başvursunlar. Hepsi bu heyecanı yaşasın. Teşekkür ediyorum."

Milliyet'ten Cihat Aslan'a, Demirören Haber Ajansı'ndan Gülseli Kenarlı- Harun Uyanık- Akif Özdemir'e ödüllerini TGC Denetim Kurulu Başkanı Arif Esen sundu.

Haber Eğitim Ödülü'nü Birgün'den Mustafa Mert Bildircin aldı

Mustafa Mert Bildircin Birgün Gazetesi'nde 23 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan "Sembollerle Gericilik" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Mustafa Mert Bildircin yerine ödülünü Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı ve TGC Yönetim Kurulu Üyesi Semra Kardeşoğlu Kanar aldı. Ödülü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi Mesude Erşan verdi.

Haber Sağlık Ödülü Birgün'den İsmail Arı'nın

İsmail Arı Birgün Gazetesi'nde 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan "Koronavirüs Testi Menzil'e Emanet" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. İsmail Arı ödülünü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Üyesi Mesude Erşan'dan aldı. İsmail Arı "Ödülümü sağlık dalında aldım. Ödülümü bir buçuk yıldır covid 19 salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına adıyorum" dedi.

Haber Kültür - Sanat - Magazin Ödülü Doğan Hızlan'a

Doğan Hızlan Hürriyet Gazetesi'nde 28 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Sağlık Bakanı Devrede: İlhan Başgöz'ün Memleket Hasreti Son Buluyor" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Doğan Hızlan ödül törenine katılamadığı için ödülünü Hürriyet'ten Murat Yeşilyurt Genel Sekreter Sibel Güneş'in elinden aldı. Törende Doğan Hızlan'ın mesajı da paylaşıldı. Doğan Hızlan'ın mesajında şu görüşler yer aldı: "Bugün sizle birlikte olup hasret gidermeyi çok isterdim ama ne yazık ki aylar önce TRT için verilmiş bir söz sizden beni ayırdı. Çeşitli jürilerde yer alıyorum. Ödül vermeye alıştım ama ödül almaya pek alışamadım. Ödül vermek olağan bir işken, ödül almak olağanüstü bir durum. Bir büyük bilgini İlhan Başgöz'ü ülkesine döndürmek için başvurumu hemen uygulamaya koyan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da teşekkür ederim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin böyle bir ödülü bana lâyık görmesi de, ödülün unutulmaz ödüller arasında yer almasını sağlıyor."

Haber Spor Ödülü Birgün'den Eren Tutel'e

Eren Tutel Birgün Gazetesi'nde 17 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan "Hem Hakem Hem Sporcu Hem Şampiyon" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Başkanı Turgay Olcayto'dan alan Eren Tutel "Beni ödüle layık gören herkese teşekkür ederim. Biz yaptığımız haberler yüzünden baskı görüyoruz. BİK tarafından ilan kesintisine uğruyoruz. Bu ödülü Birgün Gazetesi emekçilerine adıyorum teşekkür ederim" dedi.

Köşe Yazısı Ödülü Işıl Özgentürk'ün

Işıl Özgentürk Cumhuriyet Gazetesi'nde 13 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Kızışmış Erkekler Örgütü!" başlıklı köşe yazısıyla ödüle değer bulundu. Işıl Özgentürk katılamadığı için ödülünü Cumhuriyet Gazetesi Yazarı ve Seçici Kurul Üyesi Miyase İlknur aldı. Ödülü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Semra Kardeşoğlu Kanar verdi.

Araştırma Ödülü Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'e

Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi'nde 2 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan "Zindaşti Trafiği" başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu. Özdilek ödülünü TGC Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk'ün elinden aldı. Zehra Özdilek "Meslek hayatımın altıncı ödülü, altı yıldır bu mesleği yapıyorum. Her aldığım ödülü beni yetiştiren Cumhuriyet Gazetesi'ne adıyorum. Ödüle layık gören jüriye de teşekkür ediyorum" diye konuştu

Haber Araştırma Övgüye Değer Birgün'den Uğur Şahin'in

Uğur Şahin Birgün Gazetesi'nde 19-27 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Kentin Soluğu" başlıklı araştırmasıyla övgüye değer görüldü. Uğur Şahin'e ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Semra Kardeşoğlu Kanar verdi. Uğur Şahin, "Seçici Kurula teşekkür ediyorum. Kentin görünmeyen, sesini duyuramayan insanların sesini duyurduğum için çok mutluyum" dedi.

Sayfa düzeni ödülleri

a) Birinci Sayfa Düzeni:

Arif Dizdaroğlu Hürriyet Gazetesi'nde 31 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan "birinci sayfasıyla" ödüle değer bulundu. Ödülü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş sundu. Arif Dizdaroğlu ödülünü alırken "Pozitif bir haberle karşınıza çıkmak isterdim ama deprem ülkemizin bir gerçeği. Sıkça yaşıyoruz bu gerçeği. Son olarak İzmir'de yaşadığımız felaket, öldürenin deprem değil, sağlıksız binalar olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ödülü sayfaya emeği geçen tüm arkadaşlarım adına alıyorum" diye konuştu.

b) İç Sayfa Düzeni:

Osman Ortakçı Milliyet Gazetesi'nde 2 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan "12. sayfasıyla" ödüle değer bulundu. Osman Ortakçı ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Aktaş'tan aldı.

Osman Ortakçı "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ve Jüriye teşekkür ederim" dedi.

Karikatür Ödülü T24'ten Tan Oral'a

Tan Oral T24'te 2 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan "Betonlaşmadan Yakınmak" karikatürüyle ödüle değer bulundu. Tan Oral'a ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto verdi. Tan Oral konuşmasında şunları söyledi:

"Bu güzel ödülü jürinin inceliği olarak görüyorum. Esas teşekkürüm de bu günün zor şartlarında gazeteciliği başarıyla götüren genç arkadaşlarıma. Onların arasında olduğum için de teşekkür ediyorum."

Fotoğraf Ödülü Cumhuriyet'ten Kurtuluş Arı'nın

Kurtuluş Arı Cumhuriyet Gazetesi'nde 3 Mart 2020 tarihinde yayınlanan "İnsanlık Öldü" fotoğrafıyla ödüle değer bulundu. Kurtuluş Arı'ya ödülünü TGC Balotaj Kurulu Başkanı Hilmi Hacaloğlu sundu. Kurtuluş Arı duygularını şöyle dile getirdi:

"Edirne'de çektiğim bu fotoğraftaki insanlar, insan kaçakçılarının Meriç nehrinde bir adacığa bıraktığı onlarca mültecidendi. Bu insani krizin ortasında biz gazetecilerin görevi insanların yaşadıkları acıları, kayıpları, umutlarını dünya göstermek, koz aracı, masalarda el yükseltme kartı olarak kullanılmamasını sağlamak."

Televizyon-Radyo Ödülleri

TV Haber Ödülü'nü Fox tv'den Barış Kaya ve Akif Balıkçıoğlu aldı

Barış Kaya ve Akif Balıkçıoğlu 24 Aralık 2020 tarihinde Fox TV'de yayınlanan "Sözler Değişti Ama Arşiv Yerinde" başlıklı TV haberiyle ödüle değer bulundu. Barış Kaya ile Akif Balıkçıoğlu'nun ödüllerini TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş verdi. Barış Kaya ve Akif Balıkçıoğlu konuşmalarında şunları söyledi:

Barış Kaya: "Meslek hayatımın en kıymetli ödülü, çok teşekkür ediyorum. Haber detayda gizli. Küçük bir detay haber olabiliyor, ödül de getirebiliyor. Bizim işimiz çelişkileri, anlatılanlarla yapılanları ortaya koymak. Bunun için iki özgürlük alanına ihtiyaç var. Güçlü bir kurumun arkanızda olması lazım. Haber için de sahada gazetecilerin her yerde görev yapabilmesi, kısıtlama olmaması gerekiyor."

Akif Balıkçıoğlu: 14 yıldır Fox Haber'deyim. İşimizi tutkuyla yapıyoruz. Böyle ödüllü haberleri yapmaya devam edeceğiz. TGC'ye ve Jüriye teşekkür ediyorum."

TV Haber Övgüye Değer Kanal D'den Şevval Şirin'in

Şevval Şirin 20 Mart 2020 tarihinde Kanal D'de yayınlanan "Ünlüler ve Sahte İlaç" başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Şevval Şirin ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Güldağ'ın elinden aldı.

Şevval Şirin ödülünü alırken duygularını şöyle dile getirdi:

"Her gazetecinin her TV habercisinin, emekçisinin gönlünde TGC gibi kıymetli bir kurumdan ödül almak var. 25 yaşındayım. Yedi yıldır bu meslekteyim. Bana tek bir harf bile öğretmiş tüm meslek büyüklerime teşekkür ediyorum."

TV Haber Araştırma

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TV Haber Program

Melike Şahin NTV'de 14 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan "Unutmamak İçin" haber programıyla ödüle değer görüldü. Şahin'e ödülünü TGC Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Güldağ sundu. Melike Şahin "Dosya yayınlandıktan sonra bu nisan ayında halamı kaybettim. Ne kadar empati yapsak da yaşamak çok başkaymış, ateş düştüğü yeri yakıyormuş. 48 bin insan virüs nedeniyle öldü. Unutmamamız gereken hikayeleri, insanların hafızasına kazımak için bu dosyayı hazırladık" diye konuştu.

TV Belgesel

Bu dalda ödüle değer eser bulunamadı

TV Kültür Sanat Ödülü'nü Müge İplikçi aldı

Medyascope TV'de 14 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan "Zeytin Dalı" programıyla ödüle değer görülen Müge İplikçi'ye ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu verdi. Müge İplikçi ödülünü alırken şunları söyledi:

"Hepinize çok teşekkür ediyorum. Medyascope altı yıl önce kuruldu. Ben de beş yıldır Zeytin Dalı programını yapmaya başladım. Amacım, kafamdaki vahayı kendimce oluşturduğum bir programa dahil edebilmekti. Zeytin Dalı'nın bizimle buluşabilmesiydi. Ödül ülkemdeki tüm zeytin ağaçlarına gitsin."

TV Spor dalında

Bu dalda ödüle değer eser bulunamadı

TV kamera çalışması

Seçici kurul bu yıl TV kamera çalışması ödülünü CNN Türk TV ile Habertürk TV arasında paylaştırdı. CNN Türk TV'den Ahmet Akpolat ve Habertürk TV'den Hasan Dönmez ödüle değer görüldüler.

Ahmet Akpolat CNN Türk'te 1 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan "İHA'nın Vurulma Anı" çalışmasıyla ödül aldı. Ödülünü iletişim akademisyeni Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen verdi.

Ahmet Akpolat ödülünü alırken "Haberi yapan emekçilere değil, medyatik kişilere veren kurumlar var. Bu nedenle TGC'nin verdiği ödül bizim için çok değerli" dedi.

Hasan Dönmez Habertürk TV'de 1 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan "Ermenistan'a Ait İHA Düştü" çalışmasıyla ödüle değer görüldü. Ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu'nun elinden aldı. Hasan Dönmez ödül için TGC'ye teşekkürlerini iletti.

Radyo Haber Program Ödülü TRT Nağme'den Çiğdem Işık ve Sevilay Tunalı'nın

Çiğdem Işık ve Sevilay Tunalı TRT Nağme'de 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Radyolu Günler" adlı programıyla ödüle değer bulundu.

Çiğdem Işık İle Sevilay Tunalı'ya ödüllerini Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto sundu. Ödül alan gazeteciler görüşlerini şöyle paylaştı.

Çiğdem Işık: Meslekte heyecanım hiç bitmiyor. Radyoda yaşadık büyüdük evimiz bildik. Çok değerli insanlarla tanıştık dost olduk. Radyoyu çok sevdik, araştırdık. Öğrendiklerimizi dinleyicilerimizle paylaştık. Onlar da bizim gibi radyoyu çok sevsin istedik. Seçici Kurula çok teşekkür ediyorum.

Sevilay Tunalı: Gerçekten çok mutluyuz. Jüri üyelerine çok teşekkür ediyoruz. 1950'li yılların tüm ses ve yazılı arşivini araştırarak bu programı hazırladık. Sizi TRT Nağme'ye davet ediyorum.

İnternet ödülleri

İnternet Haber Ödülünü BBC Türkçe'den Neyran Elden aldı

Neyran Elden 17 Nisan 2020 tarihinde BBC Türkçe 'de yayınlanan "Cerrahpaşa'da Bir Gün" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. Ödülü TGS Önceki Başkanı Uğur Güç verdi. Neyran Elden ödülü sağlık çalışanlarına adadıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Meslek hayatımda aldığım ilk ödül bu nedenle çok kıymetli. Haberi yaptığımız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yönetimine ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim."

İnternet Röportaj Ödülü Amerikanın Sesi'nden Umut Çolak'ın oldu

Umut Çolak 29 Şubat 2020 tarihinde Amerika'nın Sesi'nde yayınlanan "İnsan Kaçakçısı: Avrupa'nın Yarısını Ben Gönderdim" başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu. Umut Çolak ödülünü TGC Balotaj Kurulu Başkanı Hilmi Hacaloğlu'ndan aldı.

Umut Çolak "Özgürce haber yapabilmek çok önemli, bir kaygı taşımadan haber önerebilmeli ve yapabilmeliyiz. Bu açıdan çalıştığım kuruma da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İnternet Özgün Köşe Yazısı Ödülünü Atilla Türker aldı

Atilla Türker 1 Temmuz 2020 tarihinde Ajans Spor'da yayınlanan TFF Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı Futbolcuları Dolandırdığı Gerekçesi İle Tutuklanan Menajerin Avukatlığını Üstlendi başlıklı köşe yazısıyla ödüle değer bulundu. Ödülünü TGC Denetim Kurulu Başkanı Arif Esen sundu. Atilla Türker ödülünü alırken şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük ve en saygın gazetecilik örgütünden bu ödülü almak inanılmaz derecede mutluluk verici bir olay. 42 yıldır aralıksız spor muhabirliği yapmaya çalışıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum, iyi ki varsınız."

Nezih Demirkent Özel Ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği kapsamında 2020 Nezih Demirkent Özel Ödülü'nün, "Bağımsız ve objektif gazetecilik çabasını sürdürmesi, ekonomi ve finans alanında uzman gazeteciler yetiştirmesi, Türkiye'de ekonomi ve finans okuryazarlığına katkısı, karmaşık uluslararası finans bilgilerini geniş kesimlerin anlayacağı yalın biçimde aktarma ve yorumlama yetkinliği" nedeniyle Bloomberg TV sunucusu ve Dünya Gazetesi yazarı Açıl Sezen'e verilmesini kararlaştırdı.

Açıl Sezen ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'dan aldı. Açıl Sezen ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Meslek hayatımın en onurlu günü diyebilirim. Çok şanslıyım, bu işin okulunu okurken TGC'nin iki başkanının öğrencisi olma onuruna nail oldum. Nezih Demirkent adına verilen bir ödülü alma şansım oldu. 12 yaşında gazeteci olmaya karar verdim. Bu yıl 26. yılım. Koşullar ne kadar zor olursa olsun bu mesleği yapmak ne kadar güç olursa olsun her zaman bu mesleği yapma şansına sahip olduğum için şükrettim."

Kadın Haberi Ödülü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Yönetmeliği çerçevesinde Kadın Gazeteciler Komisyonu'nun önerilerini değerlendirdi.

Habertürk TV'den Öznur Karslı Çetiner, BBC Türkçe' den Hatice Kamer ve Milliyet Gazetesi ödüle değer bulundu.

Öznur Karslı Çetiner 28 Haziran 2020 tarihinde Habertürk TV'de yayınlanan Hayatın İçinden Programı'nda yer alan Şule Çet davasıyla ilgili röportajıyla;

Hatice Kamer 29 Temmuz 2020 tarihinde BBC Türkçe' de yayınlanan "Mutlu Kaya: Ömrümü adalete adadım diyor" başlıklı haberiyle;

Milliyet Gazetesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren "16 Günlük Aktivizm Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası" yla 2020 kadın haberi ödülüne değer bulundu.

Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'in ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu sundu. Öznur Karslı Çetiner duygularını şöyle dile getirdi:

"Şule Çet'in hazin hikayesi bize ödül getirdi. Bu söyleşide katkısı bulunan tüm Habertürk ekibine teşekkür ediyorum."

BBC'den Hatice Kamer törene katılamadı. Ödülünü Neyran Elden aldı. Ödülü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan verdi. Neyran Elden Hatice Kamer'in mesajını paylaştı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

"Aldığım ödülü Mutlu Kaya ve ablası Dilek gibi şiddet kurbanı olmuş, hayatını kaybetmiş binlerce cana, kadınların haklı mücadelesine emek veren, geliştiren tüm kadınlara adıyorum"

Milliyet Gazetesi'nin ödülünü Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş aldı. Ödülü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan sundu. Pınar Aktaş şöyle konuştu:

"Genel Yayın Yönetmenimiz Mete Belovacıklı'nın sevgi ve saygılarını iletmek istiyorum. Milliyet kurulduğu günden beri sosyal sorumluluk projeleriyle hep toplumun sorunlarına eğilen bir gazete olmuştur. Kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi çalışmalarımız herkes tarafından biliniyor. Ödüle layık görülen çalışma da BM Kadın Birimi ile yaptığımız bir çalışmaydı. Bu bir ekip işiydi. Ödülü tüm Milliyet Gazetesi çalışanları adına alıyorum."