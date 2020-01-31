Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Abdi İpekçi bir basın emekçisiydi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 1 Şubat 1979'da suikast sonucu öldürülen Milliyet Gazetesi Başyazarı, Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi için bir mesaj yayımladı. TGC basın açıklamasında, “Bir basın emekçisi olan Abdi İpekçi cinayetinin aydınlatılmaması günümüzde de gazetecilere yönelik tehditlerin sürmesinde önemli rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

41 yıl önce Maçka'daki evinin bulunduğu sokakta suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi, için bir açıklama paylaşan TGC, şu ifadelere yer verdi:

“Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün, araştırmacı ve sorumlu gazeteciliğin sembol isimlerinden Abdi İpekçi’nin öldürülmesinin ardındaki derin ilişkilerin yargılanamadığı 41.yıldayız. Gerçek bir basın emekçisi olan Abdi İpekçi cinayetinde tetiği çektiren karanlık güçlerin hala ortaya çıkarılmamış olması günümüzde de gazetecilere yönelen tehditlerin sürmesinde önemli rol oynamaktadır. Halktan, emekten, adaletten, özgürlüklerden yana olan gazetecilerin haber yapması engellenmekte, gazeteciler siyasetçiler tarafından hedef gösterilmekte, eleştirel yayın yapan gazeteciler cezaevlerine doldurulmaktadır.

Gazeteciliğe evrensel basın ilkelerini sokan, bu ilkeleri yazılı hale getiren, muhabirliğin önemini ortaya çıkaran TGC Başkan Vekili Abdi İpekçi, gazeteciliğinde kamu yararını hep gözetmiştir. Gazeteciliğini, halkın haber alma, bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkına saygı göstererek yapmıştır. Doğruluğunu kontrol etmeden haber yayınlamamayı esas saymıştır.

Abdi İpekçi’yi bir kez daha sevgi ve saygıyla anarken, ‘tüm zorluklara rağmen gazetecileri gazetecilik yapmaktan vazgeçmemeye’ çağırıyoruz. İktidar ve muhalefete, ‘gazetecilere yönelik saldırı ve cinayetlerdeki cezasızlık uygulamasından vazgeçilsin’ çağrımızı tekrarlıyoruz.”

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) de İpekçi'nin ölüm yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. RSF'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Milliyet Gazetesi başyazarı Abdi İpekçi'nin katledilmesinin 41. yılında, aydın cinayetlerinde yargının devlet içi aktörlerin belirlenmesinde gösterdiği kayıtsızlığının günümüz cezasızlık tablosunun ana sorumlusu olduğunu acı şekilde hatırlıyoruz. İpekçi'yi saygıyla anıyoruz!"

Abdi İpekçi kimdir?

1929 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdi. Bir süre Hukuk Fakültesine devam etti. Kırmızı-Beyaz ve Şut adlı spor dergilerinde yazı ve karikatürleri yayınlandı. Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gibi çeşitli gazetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Ali Naci Karacan'ın çıkardığı Milliyet Gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Bir müddet sonra da genel yayın müdürü oldu. 1961 senesinden 1 Şubat 1979 tarihine kadar aynı gazetenin başyazarlığını da yürüten Abdi İpekçi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekilliği ve Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikinci başkanlığı, Basın Şeref Divanı Genel Sekreterliği gibi görevlerde bulundu. “Afrika, İhtilalin içyüzü, Liderler Diyor ki, Dünyanın Dört Bucağından” isimli kitapları var. 1 Şubat 1979 gecesi İstanbul’daki evinin yakınlarında öldürüldü. Abdi İpekçi o günlerde Milliyet Gazetesindeki Genel Yayın Müdürlüğünün yanı sıra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda Başkan Vekili olarak görev yapmaktaydı.