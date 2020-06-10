Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 74. yaşında

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluşunun 74. yılı nedeniyle açıklama yapan Başkan Turgay Olcayto Cemiyetin kuruluşundan bu yana Sedat Simavi ile başlayan ilkeli duruşunu bugün de ödün vermeksizin sürdürdüğüne dikkat çekerek “Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılsın istiyoruz. Bütün yurttaşlar için ama özelde de gazeteciler için adil yargılama istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruluşunun 74.yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. 10 Haziran 1946’da Sedat Simavi önderliğinde gazeteciler Cihat Baban, Sait Kesler, Sadun Galip Savcı ve Hayri Alpar’ın katılımı ile kuruldu.

Bu yıl 10 Haziran’da dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını dolayısıyla tören yapılamadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla yönetim kurulu adına Başkan Turgay Olcayto’da bir açıklama yaparak gazeteciliğin günümüzdeki güçlüklerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Olcayto şunları söyledi:

"11 bini aşkın gazeteci işsizlikle boğuşuyor"

“Bu yıl Cemiyete hizmet eden kıdemli gazetecilerle buluşamamanın burukluğu içindeyiz Umuyoruz ki gelecek yıl yine birlikte 75. yılımızı kutlama olanağına kavuşacağız” diyen TGC Başkanı Turgay Olcayto, evrensel gazetecilik kurallarına uygun dürüst icra edildiğinde gazeteciliğin onurlu bir meslek olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Şimdilerde gazetecilik sermaye, patron ve iktidar kıskacında büyük sıkıntılar içinde yaşantısını sürdürmeye çalışıyor. 11 bini aşkın gazeteci işsizlikle boğuşuyor. Gazetecilerin, yazarların, düşün insanlarının yıllardır çile doldurdukları cezaevleri ülkenin bu insanlık ayıbını gizlemekten uzak. Adalet mekanizmasının eşitlikçi bir biçimde işlemediği, eleştirel gazeteciliğin suç sayıldığı tuhaf bir ortamı yaşıyoruz. Her platformda yinelediğimiz sözü bir kez daha anımsatıyoruz “gazetecilik suç değildir.”

"Gazeteler iktidar baskısından nefes alamıyor"

İktidar Covid-19 salgını dolayısıyla görevlerini özveriyle yapan gazetecileri göz ardı etmiştir. İşsizlik konusunda hazırlanan paketlerde gazetecilerin adı geçmemektedir. Tam tersine gazetecilerin özlük haklarına ilişkin uzun yıllardan bu yana gelen kıdem tazminatları gibi kimi kazanımları da ellerinden alınmak istenmektedir. Nesnel habercilik yapan gazeteler ve haber portalları iktidarın baskısından ötürü nefes alamamaktadır. Tarafsızlığını yitirmiş RTÜK, Basın İlan Kurumu gibi kuruluşlarla gazeteciler ekonomik bakımdan çökertilmek istenmektedir. Bütün bunlara rağmen gazeteciliğin halkın haber alma hakkını sağlamak olduğunun bilincinde olan genç meslektaşlarım dimdik ayaktalar ve halkı aydınlatmaya, gerçekleri anlatmaya devam ediyorlar.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu başta Sedat Simavi olmak üzere bugüne kadar basın topluluğumuza ve Cemiyetimize katkıda bulunan meslek ustalarımıza minnet borçludur. Onların bize çizdiği yolda bu 74. yılda da dimdik ayaktayız.

"Cezaevlerindeki gazetecilerin sağlık sorunları çözülsün"

İnsan hakları, temel hak ve özgürlükler, hak ihlalleri ve gazetecilere yönelik baskıları savuşturmak için mücadele etmeye hazırız. Düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırılsın istiyoruz. Bütün yurttaşlar için ama özelde de gazeteciler için adil yargılama istiyoruz.

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü gazetecilerin sağlık sorunlarının çözülmesi de en büyük beklentimizdir. Bütün üyelerimize ve gazeteciliğin gücüne inanan tüm dostlarımıza ‘Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun’ diyorum, sağlıklı esenlik dolu günler diliyorum.”