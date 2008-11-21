Türkiye G8'e mi girecek?

Gelişmiş ülkelerin oluşturduğu G-8 grubunun, küresel sorunlarla daha iyi başetmek için, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yeni üyelerle genişletilmesi gerektiği belirtildi.



AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Madeleine Albright ve eski Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn'un da katıldığı Washington'daki bir toplantıda, G-8'in artık hükmünün kalmadığı görüşüne yer verildi.



Toplantıda, Küresel Emniyetsizliği Yönetme Projesi grubu, G-8 ve BM Güvenlik Konseyi gibi önemli uluslararası kurumların yönetim ve yetkilerinin, değişen bir dünyanın dinamik tehditlerine ayak uyduramadığını vurguladı.



Brookings İnstitution adlı düşünce kuruluşuyla New York ve Stanford üniversitelerinin araştırma merkezlerince oluşturulan grup, "geleneksel güçler, yeni ortaya çıkan güçlerle müzakere masasına oturmadığı sürece, ekonomik istikrasızlıktan iklim değişimine kadar pek çok meseleye kalıcı çözüm bulunamayacağını" kaydetti.



Grubun açıklamasında İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya ve ABD'den oluşan G-8'in, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Güney Afrika'yı da kapsayacak şekilde genişletilmesi tavsiye edildi. Raporda, Endonezya, Türkiye, Mısır veya Nijerya'nın da katılmasıyla bir G-16 grubu oluşturulabileceği kaydedildi.

