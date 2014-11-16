Türkiye G20'de yolsuzlukla mücadele dönem başkanı

17 ve 25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını kapatmakla suçlanan Türkiye, dönem başkanlığını devralacağı G-20’de dünyada yolsuzlukla mücadeleye de başkanlık edecek.

Dünyanın en büyük gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerini buluşturan G-20 zirvesi dün Avustralya’nın 3. büyük şehri Brisbane’de başladı. Türkiye’nin Avustralya’dan G-20 liderliğini devralacağı zirvenin ikinci gününde 7 çalışma grubundan en önemlilerinden biri olan yolsuzlukla mücadele çalışma planının açıklanması bekleniyor. Ana gündem maddesi ‘Küresel ekonomik büyüme ve istihdam artışı’ olan zirvede açıklanacak ‘Yolsuzlukla Mücadele Planı’nın 6 başlığının olması bekleniyor. Türkiye ise 1 Aralık 2014’te dönem başkanlığını üstlenecek. Türkiye, başkanlık yaptığı süre boyunca, bu planın hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. İçeriğe Çin gibi bazı ülkelerin rezerv koyabileceği bekleniyor.

Kamil Arlı’nın Zaman’daki haberine göre, yolsuzlukla mücadele planı çerçevesinde açılacak muhtemel başlıklar şöyle: Off-shore paravan şirketlerdeki gizliliğin kaldırılması. Yurtdışında ticaret yaparken rüşvet verilmesinin önlenmesi. İhale sisteminin iyileştirilmesi. Kamu sektöründe şeffaflık standartlarının artırılması. Özel sektörde şeffaflık standartlarının yükseltilmesi, açık bilgi (open data, yani açık yönetim devletin bilgilerinin halka açık olması).

Toplantıyı izlemek için Avustralya’da bulunan Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Oya Özarslan ise bu planın hayata geçirilmesi ile birlikte 1 Aralık’tan itibaren Türkiye’nin liderlik yaptığı süre içerisinde bu plandan sorumlu olacağına dikkat çekti. Türkiye’nin yolsuzluk alanında sistemik problemleri olduğunu vurgulayan Özarslan, “Türkiye’nin bu alanlarda iyileşme kaydetmesi gerekiyor. Örneğin çalışma planındaki muhtemel konulardan olan ihale sisteminde ciddi sıkıntılar mevcut. Türkiye’de mevzuatı ve uygulaması çok problemli bir ihale yasamız var. Yolsuzlukların gerçekleşmesinde ihale yasası büyük riskli bir alan oluşturuyor, bunları dikkate alıp düzeltmek gerek. Dünyadaki bu konudaki sorunlu bir alanın problemlerini çözmeye soyunurken, Türkiye’deki sorunları çözmemezlik edemeyiz.” dedi.