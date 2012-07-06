Transfer sezonunda milyonlara imza atan yeşil sahaların yıldızları, memurlardan bile düşük vergi ödüyor. AA muhabirinin futbol kulüplerinin İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği transfer ücretleri üzerinden derlediği verilere göre, süper ligde oynayan futbolcular 2012-2013 sezonu için milyonlarca liraya anlaştı.

Bu arada Türkiye futbolcular için adeta bir ”vergi cenneti” özelliği taşıyor. Transferlerde birçok büyük Avrupa kulübünün ödediği rakamlardan aşağı imza atmayan futbolcular, vergi sonrası net kazançlar dikkate alındığında ise Avrupa liglerinde oynayan birçok yıldızı geride bırakıyor.

Leyla Ataman'ın AA'daki özel haberine göre; Süper Lig’de oynayan futbolcular yüzde 15, bir alt ligdeki kulüplerde oynayan futbolcular yüzde 10, diğer kulüpler yüzde 5 vergi ödüyor. Teknik direktörlerin ödediği vergi ise yüzde 35.

Ancak, İngiltere, Japonya, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkeler de futbolcular açısından bir ”vergi cehennemi”. En üst ligde oynayan bir futbolcunun ödediği vergi İngiltere ve Japonya’da yüzde 50, Almanya’da yüzde 45, İspanya ve İtalya’da yüzde 43, Fransa’da yüzde 40, Hollanda’da ise yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.



İşçi Mehmet, futbolcu Mehmet’in 2 katından fazla vergi ödüyor



Bu yıl Türk futbolcular arasında şu ana kadar transferler içinde en yüksek ücretli sözleşmelerden birine de Valencia Kulübü’nden Fenerbahçe’ye gelen Mehmet Topal imza attı. Fenerbahçe’nin KAP’a gönderdiği özel durum açıklamasına göre, Fenerbahçe Valenciya’ya 4,5 milyon avro bonservis ücreti ödedi. Topal ise 2012-2013 sezonu için 2 milyon avro garanti para alacak. Mehmet Topal, bu sezon 30 maç oynasa maç başı 10 bin avrodan 300 bin avro daha kazanacak ve yıllık geliri 2 milyon 300 bin avroya çıkacak. Böylece Topal, bu yıl futboldan 5 milyon 232 bin 500 lira kazanmış olacak ve yüzde 15 vergi ödeyecek.

Topal, bu ücret karşılığında 784 bin 875 bin lira gelir vergisi ödeyecek. Buna karşılık 5 milyon 232 bin lira kazanç elde eden doktor, avukat, mühendis, mimar, fırıncı, otelci Mehmet ise yaklaşık 1 milyon 821 bin 910 lira gelir vergisi tahakkuk edecek.

Halen brüt maaşı 2.000 lira olan bir işçi ya da memur, başlangıçta yaklaşık 1.500 lira net maaş alıyor. Yıl içerisinde vergide bir üst dilime girdiğinde maaş 1.360 liraya kadar düşüyor. Brüt 3.000 lira maaş alanlar ise yüzde 27’lik dilime kadar gelir vergisi ödüyor. Beyannameli gelir vergisi mükelleflerinin yanı sıra işçi ve memurlar da yüzde 15, yüzde 20, yüzde 27 ve yüzde 35’lik gelir vergisi tarifesine tabi bulunuyor.

Günümüzde yıllık 300 bin lira kazancı olan bir ücretli (bekar ya da evli ve eşi çalışan) yılda 95 bin 710 lira gelir vergisi veriyor. Futbolcu ise aynı gelir için 45 bin lira vergi ödüyor. Bir futbolcu ancak yaklaşık 643 bin lira kazandığında, 300 bin lira geliri olan ücretlinin ödediği vergiyi ödüyor.

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, süper lig kulüpleri, futbolculara ödedikleri transfer ücreti üzerinden tutarı ne olursa olsun yüzde 15 vergi kesintisi yapıyor.



Yabancı 6 ay kalınca vergiye tabi tutuluyor



Yabancı futbolcular ise Türkiye’de 6 ay yeşil sahalarda top koşturmaları halinde, Türkiye’deki vergi kanunlarına göre vergilendiriliyor. Bu durumda Maliye örneğin, Fenerbahçeli Dirk Kuyt’tan yıllık 7 milyon 678 bin 125 liralık geliri karşılığında 1 milyon 151 bin 718,76 lira vergi isteyecek.

Öte yandan, Fenerbahçeli Egemen Korkmaz 750 bin 750 lira, Bekir İrtegün 580 bin 125 lira, Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu 493 bin 875 lira, Necati Ateş ise 503 bin 343 lira vergi ödeyecek.