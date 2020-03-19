Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'i ertelemeyi görüşüyor

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun Riva'daki tesislerinde İcra Kurulu toplantısı başladı. Toplantıda ilk gündem maddesi Süper Lig'in devam edip etmeyeceği olacak.

Geçen hafta yapılamayan ve ertelenen İcra Kurulu toplantısının bu hafta gerçekleşmesinin ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve ekibi Süper Lig'in durumu ile ilgili görüşmeye başladı.

Fanatik gazetesinin haberine göre; toplantı öncesi Kuluüler Birliği adına başkan Mehmet Sepil'den görüşü alındı. Sepil, Süper Lig kulüplerinin tamamına yakınının Süper Lig'in ertelenmesi yönünde görüş bildirdiğini belirtti.

Nihat Özdemir ve ekibinin gelen tepkileri de gözününde bulundurarak ligin oynatılmasını yeniden değerlendireceği öğrenildi. Birkaç saat içerisinde ligin seyircisiz oynanmaya devam edip etmeyeceği ya da askıya alınacağı netleşecek. TFF'nin mevcut şartlarda süper ligi ertelemesine kesin gözüyle bakılıyor.

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