Türkiye Futbol Federasyonu saha kapatma cezasını kaldırıyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2014-2015 sezonunda saha kapatma cezasını kaldıracağı iddia edildi. TFF, ceza yönetmeliği değişikliği üzerinde uzun süredir yürüttüğü çalışmaları bitirme noktasına geldi. Yönetmelik değişikliği ile saha kapatma cezalarının kaldırılması, küfüre “7 saniye sınırı” konulması ile kadın ve çocuk seyirciye oynanan maçların kaldırılması öngörülüyor.

Ahmet Ercanlar’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre TFF’nin ceza yönetmeliğinde yapacağı değişiklikler şöyle:

1-Saha değil tribün kapatma

TFF, artık kötü ve çirkin tezahürat veyahut saha olayları nedeniyle kulüplere saha kapatma cezası vermeyecek. Bunun yerine, küfür veya olayın meydana geldiği tribüne kapatma cezası uygulanacak. Bu yeni uygulama Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun TV’ye kapatma değil de suçun işlendiği programa yayın durdurma cezası vermesi gibi olacak.

2-Kadınlar maçı tarih oluyor

TFF, gelecek sezondan itibaren ‘kadın ve çocuklar maçı’ uygulamasının da kaldırılması hedefleniyor. Saha kapatma cezası kalkacağından bu uygulamaya sonlandırılacak ve böylece kadınlar ve 12 yaş altı çocukların bedava maç izleme şansı kalmayacak.

3-Küfüre 7 saniye sınırı geliyor

Çirkin tezahüratta kaldırılan 120 saniye limiti yeniden devreye sokulacak ancak süre çok düşürülecek. Küfürde yeni süre limitinin ‘7 saniye’ olarak belirlenmesi düşünülüyor. Yani küfür cezası ancak 7 saniye sınırı aşılırsa ceza verilecek.