Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA 18 için EA Sports ile anlaştığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), konsol ve bilgisayarda oynanabilen FIFA 18 oyunu için oyunun yapımcısı EA Sports ile telif hakları konusunda anlaştıklarını açıkladı. Açıklamada Türkiye Süper Ligi'nin 3 sene boyunca FIFA serilerinde yer alacağı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in lisans hakları için EA Sports ile üç yılık yeni anlaşma yaptı. Türk futbolunun uluslararası alanda daha da büyümesi ve tanıtımına önemli katkı yapacak anlaşma ile Süper Lig, 18 takımı ile birden FIFA 18'de yer alacak.

TFF ile EA Sports'un iş birliği, FIFA 18'in yanı sıra gelecek iki sürümü daha kapsıyor. Böylece Süper Lig, FIFA 19 ve FIFA 20 serisinde de futbolseverlerle buluşacak.

FIFA 18, bilgisayar ve çeşitli oyun konsollarında 29 Eylül'de futbolseverlerle buluşacak ve Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda mücadele edecek 18 takımın kadroları, orijinal formaları ile Türkçe oynanabilir halde olacak.

Her yıl milyonlarca futbolseverin oynadığı FIFA 18, gerçek ve sanalı bir araya getirirken, yeni statlar, yüksek çözünürlüklü taraftarlar, yeni taraftar hareketleri, oyuncu pankartları ve saha grafikleri ile dikkat çekiyor.

Ayrıca seri tarihinde ilk kez gerçek hayattaki hareketler, boyutlar ve nitelikler oyuncuların hareketlerini etkileyerek dünyanın en iyileriyle gerçeğe çok yakın hisler yaşanmasını sağlıyor."