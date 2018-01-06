T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye, Fransa'dan 5700 ton et ithal edecek

Erdoğan: Hastalık sebebiyle Fransa'dan canlı hayvan ithalatına getirdiğimiz sınırlamaları sona erdirdik

06 Ocak 2018 17:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız gazeteci Laurent Richard ile yaşadığı ‘FETÖ’ tartışmasının damga vurduğu Paris seyahatinin ardından Türkiye ile Fransa arasında 5700 tonluk et ithalatına dair anlaşmaya varıldığı kaydedildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sığır eti konusunda önemli mesafeler kat ettik. 5700 ton et ihracata açıldı ve bu önemli bir konu. Tavuk eti, kanatlı hayvan ve meyveler konusunda ilerleme kaydetmek istiyoruz. Türkiye'ye 5700 ton parça et satışı gerçekleştiriyoruz, bu ülkemiz sığır yetiştiricileri için güzel bir fırsat” dedi. 

Hastalık sebebiyle Fransa'dan canlı hayvan ithalatına getirilen sınırlamaların sona erdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Benzer bir yaklaşımı ülkemizden kiraz alımında Fransa'nın da göstereceğini ve bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

türkiyefransaetithalat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24