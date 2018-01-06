Türkiye, Fransa'dan 5700 ton et ithal edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız gazeteci Laurent Richard ile yaşadığı ‘FETÖ’ tartışmasının damga vurduğu Paris seyahatinin ardından Türkiye ile Fransa arasında 5700 tonluk et ithalatına dair anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sığır eti konusunda önemli mesafeler kat ettik. 5700 ton et ihracata açıldı ve bu önemli bir konu. Tavuk eti, kanatlı hayvan ve meyveler konusunda ilerleme kaydetmek istiyoruz. Türkiye'ye 5700 ton parça et satışı gerçekleştiriyoruz, bu ülkemiz sığır yetiştiricileri için güzel bir fırsat” dedi.

Hastalık sebebiyle Fransa'dan canlı hayvan ithalatına getirilen sınırlamaların sona erdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Benzer bir yaklaşımı ülkemizden kiraz alımında Fransa'nın da göstereceğini ve bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.