Türkiye ve Fransa arasında yeni dönem

Türkiye ile Fransa, Nicolas Sarkozy döneminde kopma noktasına gelen ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyor. İki ülkenin ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığı Türk ve Fransa dışişleri bakanları tarafından duyuruldu.

Fransa'da François Hollande'ın cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması sonrasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sarkozy döneminde gerilen ilişkileri yumuşatmak için Paris'e gitti.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, bir çalışma yemeğinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasında Sarkozy döneminde durma noktasına gelen siyasi diyaloğun yeniden başlatıldığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, Türk-Fransız ilişkileri ile Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri konusunda bugüne kadar anlaşmazlığa neden olan dosyaları ülkesinin iyi niyetle yeniden gözden geçireceğini belirtti.

Fransa Anayasa Konseyi'nin Ermeni soykırımını inkar yasasını geri çeviren kararını hatırlatan Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, bu karar nedeniyle aynı şekilde hareket edilemeyeceğini vurgulayarak yeni bir yasa çıkmasının güç olacağı mesajını verdi.

Müzakere başlıklarında somut adım yok

Fransız Bakan Fabius, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin nasıl ilerleyeceğini ele alacaklarını belirtti ancak Sarkozy yönetiminin Avrupa Birliği'yle 5 müzakere başlığına vetosunun kaldırılacağına dair somut bir sinyal vermedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise, Türk-Fransız ilişkileri, Avrupa Birliği ve uluslararası işbirliği eksenlerinde iki ülkenin yeni bir vizyon geliştirme kararı aldıklarını söyledi.

Hollande'a Türkiye daveti

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Türkiye'ye resmen davet edildiğini de belirten Davutoğlu, Fransa'nın Türk-Ermeni ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasına sıcak bakacaklarını ancak geçmişte yapıldığı gibi bu konuda siyasi tutum benimsenmesini kabul edemeyeceklerini söyledi.