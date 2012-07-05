T24 LogoT24 Logo
Politika

Türkiye ve Fransa arasında yeni dönem

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sarkozy döneminde gerilen ilişkileri yumuşatmak için Paris'e gitti

05 Temmuz 2012 22:05

Türkiye ile Fransa, Nicolas Sarkozy döneminde kopma noktasına gelen ikili ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyor. İki ülkenin ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığı Türk ve Fransa dışişleri bakanları tarafından duyuruldu.

Fransa'da François Hollande'ın cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması sonrasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sarkozy döneminde gerilen ilişkileri yumuşatmak için Paris'e gitti.
 
Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, bir çalışma yemeğinde ağırladığı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasında Sarkozy döneminde durma noktasına gelen siyasi diyaloğun yeniden başlatıldığını söyledi.
 
Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, Türk-Fransız ilişkileri ile Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri konusunda bugüne kadar anlaşmazlığa neden olan dosyaları ülkesinin iyi niyetle yeniden gözden geçireceğini belirtti.
 
Fransa Anayasa Konseyi'nin Ermeni soykırımını inkar yasasını geri çeviren kararını hatırlatan Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, bu karar nedeniyle aynı şekilde hareket edilemeyeceğini vurgulayarak yeni bir yasa çıkmasının güç olacağı mesajını verdi.
 
 

Müzakere başlıklarında somut adım yok

 
 
Fransız Bakan Fabius, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin nasıl ilerleyeceğini ele alacaklarını belirtti ancak Sarkozy yönetiminin Avrupa Birliği'yle 5 müzakere başlığına vetosunun kaldırılacağına dair somut bir sinyal vermedi.
 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise, Türk-Fransız ilişkileri, Avrupa Birliği ve uluslararası işbirliği eksenlerinde iki ülkenin yeni bir vizyon geliştirme kararı aldıklarını söyledi.
 
 

Hollande'a Türkiye daveti

 
 
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın Türkiye'ye resmen davet edildiğini de belirten Davutoğlu, Fransa'nın Türk-Ermeni ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasına sıcak bakacaklarını ancak geçmişte yapıldığı gibi bu konuda siyasi tutum benimsenmesini kabul edemeyeceklerini söyledi.
 

ETİKETLER

türkiyefransayeni dönemsarkozyden sonra fransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24