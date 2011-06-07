-''TÜRKİYE FOTOĞRAF SANATÇISI ÖDÜLLERİ'' SAHİPLERİNİ BULDU İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Mind the Ad Reklam Ajansı tarafından düzenlenen ''Türkiye Fotoğraf Sanatçısı Ödülleri'' sahiplerini buldu. Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Türkiye Fotoğraf Sanatçısı Ödülleri Genel Sanat Yönetmeni Genco Demirer, onur ödülünün Türkiye'nin ilk kadın savaş foto muhabiri Semiha Es'e verildiğini söyledi. Demirer, Es'e ödülünün 100. yaşını doldurduğu gün evinde takdim edildiğini belirtti. Yarışmanın profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçılarını buluşturmayı amaçladığını anlatan Demirer, yarışmayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, PTT, Hürriyet gazetesi, CNN Türk, Radyo D, Tempo Dergisi, Yenibiriş, Foto Kritik ve Mynet'in desteklediğini belirtti. Demirer, yarışmanın ana jürisinde, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Ertan, Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Murat Şen, yorumcu ve sanatçı Arif Sağ, foto muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı, iş adamı ve fotoğraf sanatçısı Serdar Bilgili, iş adamı Ali Şen ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Uzmanı Derya Sarar'ın yer aldığını kaydetti. Yarışmanın Danışma Kurulu Başkanlığını Murat Saygı'nın, Danışma Kurulu üyeliğini de Zeynel Abidin Erdem'in yaptığını ifade eden Demirer, yarışmanın ön jürisinde ise Bülent Doruker, Onur Aykutlu, Jean Paul Kapudağ ve Yağmur Kızılok'un görev aldığını söyledi. Bu arada, profesyonel ve amatör olmak üzere iki ayrı kategoriden oluşan yarışmaya toplam 3 bin 50 fotoğrafın gönderildiği bildirildi. Gecede, dereceye girenlere, 7 adet Olympus E-30, 3 adet Olympus E-450, bir adet Olympus E-P1, 10 adet I-Pad, 10 adet HP laptop, 14 adet bir yıllık photoline aboneliği, 10 bin TL eğitim çeki, 7 adet bir haftalık tatil çeki, 7 adet sergi açma ödülü verildi. -PROFESYONEL KATEGORİDE ÖDÜLLER- Yılın Teknoloji Fotoğrafı: Sadık Demiröz Yılın Yaşam Fotoğrafı: Fırat Bagdu Yılın Spor Fotoğrafı:Orhan Kemal Kuşoğlu Yılın Moda Fotoğrafı: Gülçin Nezihe Uzunalan Yılın Serbest Fotoğrafı: Kadir Çivici Yılın Kültür-Sanat Fotoğrafı: Başar Babür -AMATÖR KATEGORİDE ÖDÜLLER- Yılın Teknoloji Fotoğrafı: Ferit Onurlu Yılın Yaşam Fotoğrafı: Ahmet Fatih Sönmez Yılın Spor Fotoğrafı: Ohannes Özaznavuryan Yılın Moda Fotoğrafı: Atalay Yeni Yılın Serbest Fotoğrafı: Anıl Akkuş Yılın Kültür-Sanat Fotoğrafı: Emine Şükran Okudan Yılın Doğa Fotoğrafı: Arif Avize (SMR-SOY-ERD)