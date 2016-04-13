Türkiye forması giyen Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifası isteniyor

Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Kostakis Kutsokumnis'in, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ev sahipliğini üstlendiği Bölgesel Federasyonlar Toplantısı kapsamında yapılan dostluk maçında, Türkiye bayraklı forma giymesi tepkilere neden oldu. Güney Kıbrıslı futbolseverler, Kutsokumnis'in istifa etmesini istedi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Rum Yönetimi, Kutsokumnis’i sert sözlerle eleştirdiği açıklamasında, “Rumların hassasiyetinin dikkate alınmadığına” işaret etti. Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru da, KOP Başkanı’nı istifaya çağırdı. Omiru, “Kutsokumnis’in yaptığı münasebetsizliğin farkına varması ve istifa etmesi gerektiğini” kaydetti.

Kutsokumnis’e siyasi çevrelerden de sert eleştiriler geldi. Ana muhalefet AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Lukaidis de, “KOP Başkanı Kutsokumnis’i eyleminin anlaşılmaz ve kabul edilmez olduğunu” belirtti. İktidar partisi DİSİ, “Kutsokumnis’in, siyasi uzantıları ve ulusal önemi olan konularda daha dikkatli olması gerektiğini” açıklarken, EDEK Basın Sözcüsü Maria Panayotu de, “Kutsokumnis’in İstanbul’daUEFA’nın uluslararası toplantısındaki eyleminin temsil etmesi gerektiği kültürün ilke ve değerlerine hakaret olduğunu” kaydetti. Panayotu, Kutsokumnis’ten özür dilemesini ve istifa etmesini beklediklerini belirtti.

"Derhal istifa et"





Ekologlar Hareketi-Vatandaşlar İşbirliği de, “Kutsokumnis’in eylemini kınadı ve halktan özür dilenmesi gerektiğini” belirtti. Vatandaşlar İttifakı Sekreterlik üyesi Konstantinos Filaretu ise, KOP’a Kutsokumnis’i uzaklaştırarak “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve “Kıbrıs futbolunu” korumaya çağırdı. Kutsokumnis’e siyasilerin yanında spor camiasından da ağır eleştiriler geldi. Rumların önde gelen takımlarından APOEL, Omonia, Nea Salamina, bazı taraftar örgütleri açıklama yaptı ve “Kutsokumnis derhal istifa et” çağrısı yaptı. Öte yandan KOP Yönetim Kurulu üyelerinin, İstanbul seyahatiyle ilgili bir bilgilerinin olmadığını belirtti ve konunun Yönetim Kurulu toplantısında ele alınacağı bildirildi.



"Saklanamazdım"





Tepkilerin odağındaki isim Kutsokumnis de, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı ve kendisini savundu. “Helenler olarak öne çıkaracağımız bir şeyimiz varsa o da hem üstünlüğümüz, hem de özgürlüğümüzdür. Bu eylemimle federasyon başkanları arasındaki önemsiz bir dostluk maçında bile olsa Türklerin şaşkın bakışları altında her ikisini de öne çıkardım” diyen KOP Başkanı, “bir hayatın gidişatının değişimi ya da kucaklaşmanın söz konusu olmadığını, tam tersinin geçerli olduğunu” savundu. Kutsokumnis, “Eğer herkesin giydiği formayı giymemek için saklansaydım, o zaman ona sahip olmadığı bir önem ve layık olmadığı bir saygı göstermiş olacaktım” dedi. Kutsokumnis, “Türk Başkan Helen forması giyseydi onu Helenleştirdiğimizi iddia edebilir miydim? Aksine utanırdım çünkü bir Helen forması fetihçinin göğsünde bulunurdu” dedi.