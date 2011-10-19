-Türkiye, Finlandiya'daki konferansa destek verecek ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Türkiye, Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bölge kurulması konusunda önümüzdeki yıl düzenlenmesi öngörülen konferansa Finlandiya'nın evsahipliği yapmasını memnuniyetle karşıladığını ve sürece destek vereceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun ile Ortadoğu'da nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bölge tesisi önerisini içeren 1995 kararının ortak sunucuları Rusya, İngiltere ve ABD'nin, Ortadoğu'da nükleer silahlardan arındırılmış bölge kurulması konusunda önümüzdeki yıl düzenlenmesi öngörülen konferansa Finlandiya'nın evsahipliği yapacağı yönündeki ortak açıklamalarını memnunlukla karşıladığı bildirildi. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jaakko Laajava'nın 2012 konferansı için kolaylaştırıcı olarak atandığı açıklamasının da memnunlukla karşılandığını belirten Bakanlık, açıklamasında şunları kaydetti: "Nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahları ile bunları fırlatma vasıtalarından arındırılmış bir dünya hedefine güçlü biçimde bağlı bulunan Türkiye, 2010 NPT Gözden Geçirme Konferansı'nda kabul edilen ve Ortadoğu'nun etkin olarak denetlenebilecek biçimde nükleer silahlar ile diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge olması hedefi doğrultusunda 2012 yılında bir konferans düzenlenmesi çağrısını içeren kararın kabulüne destek vermiştir. Ülkemiz, Finlandiya'nın ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Laajava'nın 2012 konferansının başarılı şekilde gerçekleştirilmesi yönündeki çabalarını da destekleyecektir." Açıklamada, Türkiye'nin 2012 konferansını uzun soluklu bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirdiği belirtilerek, "Sürecin başarısı tüm Orta Doğu ülkelerinin siyasi açıdan konuya samimiyetle angaje olmalarına bağlıdır. Bu itibarla bölge ülkelerini konferansa katılmaya ve sürece yapıcı katkıda bulunmaya teşvik ediyoruz" denildi.