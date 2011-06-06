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Spor

TÜRKİYE FİNALLERE KATILMAYA HAK KAZANDI ANTALYA (A.A)

06 Haziran 2011 01:31

-TÜRKİYE FİNALLERE KATILMAYA HAK KAZANDI ANTALYA (A.A) - 05.06.2011 - UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'ta oynanan maçta Türkiye, Almanya'yı 1-0 yenerek grubu lider tamamladı. Türkiye, bu sonuçla Romanya'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlı futbolcular büyük sevinç yaşadı. Futbolcular, taraftarlarla birlikte karşılıkla tezahürat yaptı. Öte yandan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. 12. dakikada Türkiye ceza sahasına giren Leitner'in, Sezer'in darbesiyle yerde kalması üzerine hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Leitner'in vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı. 21. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammet'in şık plase vuruşunda, top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0 Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.  Grupta oynanan diğer karşılaşmada ise Macaristan, Makedonya'yı 4-2 mağlup etti.

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