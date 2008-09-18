Türkiye finallerde!

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri C Grubu'ndaki beşinci maçında Belçika'yı İstanbul'da 80-64 yendi.
18 Eylül 2008 03:00
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri C Grubu'ndaki beşinci maçında Belçika'yı İstanbul'da 80-64 yendi. Grup liderliğini garantileyen 12 Dev Adam, Fransa maçı öncesinde Polonya vizesi aldı.
2009 Avrupa Şampiyonası elemeleri C Grubu'nda oynadığı ilk 4 maçı kazanarak liderlik için büyük bir avantaj yakalayan Türkiye, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Belçika'yı 80-64 mağlup etti. Bu galibiyetle grup liderliğini garantileyen 12 Dev Adam, Polonya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
2009 Avrupa Şampiyonası elemelerinde İstanbul'daki son maçında Belçika'yla karşılaşan Türkiye, karşılaşmaya hızlı başlayan takım oldu. Kerem Gönlüm'ün sayılarıyla çeyreğin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Hidayet Türkoğlu'nun basketiyle başlayan 12 Dev Adam, skoru 20-15'e getirerek farkı 5 sayıya çıkarttı. Savunmada istediği performansı sahaya yansıtamayan Türkiye, çeyreğin ikinci bölümüne girilirken Belçika'nın farkı 1 sayıya indirmesine engel olamadı. Oğuz Savaş ve Kerem Tunçeri'nin sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 42-38 üstün gitti.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, hızlı hücumlardan kolay sayı üreten ay-yıldızlılar, skoru 53-44'e getirerek maçtaki en büyük farkı yakaladı. Savunma sertliği artıran Türkiye, üçüncü çeyreğin bitimine 3.5 dakika kala skoru 60-44'e getirerek farkı 16 sayıya kadar çıkarttı. Kalan bölümde Belçika'nın alan savunmasını aşmakta zorlanmayan 12 Dev Adam, dördüncü çeyreğe 63-48 önde başladı.
Ribauntlardaki üstünlüğüyle oyunu kontrol eden ay-yıldızlılar, son 5 dakikalık bölüme girilirken skoru 72-52'ye getirerek farkı 20 sayıya kadar çıkarttı. Kalan bölümde oyunun temposunu kontrol eden Türkiye, maçı 80-64'lük skorla kazandı.
Karşılaşmayı 22 sayı - 8 ribauntla tamamlayan Ersan Ilyasova maçın en skorer ismi olurken, Oğuz Savaş 13 sayı - 2 ribauntla, Hidayet Türkoğlu 12 sayı - 6 ribaunt - 4 asistle oynadı.
Belçika'da 14 sayı - 6 ribaunt - 5 asistlik performans sergileyen Moors, takımının skor yükünü üstlenen oyuncu oldu. Beghin ise, 11 sayı - 4 ribauntla katkı yaptı.
2009 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden A Milli Basketbol Takımı, 20 Eylül Cumartesi günü Fransa ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Millilerin prestij maçı saat 21.00'de NTV Spor'dan canı yayınlanacak.
Öte yandan, C Grubu'nda oynanan diğer karşılaşmada Fransa, sahasında Ukrayna'yı 87-83'lük skorla mağlup etti.
TÜRKİYE: 80 - BELÇİKA: 64
Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya) xxx, Andrej Jersan (Slovenya) xxx, Seffi Shemmesh (İsrail) xxx Türkiye: Engin xx 2, Sinan xx 4, Hidayet xxx 12, Kerem Gönlüm xxx 7, Fatih xx, Cemal xx 2, Ersan xxxx 22, Oğuz xxx 13, Kerem Tunçeri xxx 10, Ender xx 5, Cenk xx 3, Ersin xx Belçika: Moors xx 14, Van Rossom x 2, Der Jonckheyd xx 9, Beghin xx 11, Lichodzijewski xx 5, Bellin xx 8, Oveneke x, Bosco xx 4, De Zeeuw xx 6, Driesen x 2, Loubry x 3 1. Periyot: 18-15 İlk yarı: 42-38 3. Periyot: 63-48