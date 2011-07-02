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Spor

TÜRKİYE FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) 

02 Temmuz 2011 23:40

-TÜRKİYE FİNALE YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - İstanbul'da devam eden Yıldız Erkekler Balkan Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, yarı finalde Bosna Hersek'i 3-0 yenerek, finale yükseldi. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye, 25-20, 25-15 ve 25-16'lık setlerle rakibini mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Şampiyonada yapılan diğer yarı final maçında ise Sırbistan, Romanya'yı 25-16, 26-24 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Türkiye ile Sırbistan, yarın saat 18.00'de final maçında karşı karşıya gelecek. Organizasyonda yapılan sıralama maçlarında ise Karadağ Arnavutluk'u 3-0, Moldova da Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

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