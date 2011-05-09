-TÜRKİYE FİLEDE ŞAMPİYON ANKARA (A.A) - 08.05.2011 - Avrupa Yıldız Bayanlar Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya'yı 3-0 yenen Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu. Böylece Türkiye, voleybolda milli takımlar düzeyindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Maça iyi başlayan taraf İtalya oldu. Etkili servisleriyle Yıldız Milli Takım'ın iyi organize olmasını engelleyen İtalya, ilk teknik molaya 8-4 önde girdi. Teknik molanın ardından hücumda toparlanan Türkiye, Şeyma'nın etkili smaçlarıyla skora ortak oldu: 13-13 Ceylan-Damla ikilisinin bloklarıyla rakibinin hücum düzenini bozan Yıldız Milliler 2. teknik molaya 16-14 önde girdiler. Türkiye, bu bölümde Çağla'nın sert smaç servisleriyle İtalya'ya savunmada zor anlar yaşatırken, hücumda Ece ile sayı üretmeye devam etti ve seti 25-21 aldı: 1-0 Türkiye, 2. setin ilk bölümünde blok-out'lardan sayı buldu. Buna İtalya'nın servis hataları da eklenince ilk teknik mola 8-7 Türkiye'nin lehine geçildi. Molanın ardından Damla ve Kübra Akman'ın bloklarına takılan İtalya, hücumda istediğini bulamayınca savunmada da hata yapmaya başladı. İtalyan pasör Scacchetti, savunmada iyi top çıkaramayan takımını bir türlü organize edemedi. İtalya, Bosetti'nin blokları ve Chirichella'nın hızlı hücumlarıyla skora tutunsa da 2. teknik mola da 16-14 Türkiye'nin üstünlüğüyle geride kaldı. Molanın ardından iki tarafta hücumda sertleşti. Her iki takım da liberoların başarılı performansıyla savunmada açık vermezken set, uzun rallilere sahne oldu. Türkiye, çekişmeli geçen son bölümde Ceylan, Ece ve Damla ile skorda etkili oldu ve seti 25-22 almayı başardı: 2-0 Türkiye, 3. setin ilk bölümünde savunmada üstün bir performans sergiledi. Blokta Kübra Akman ve Çağla'yı bir türlü geçemeyen İtalya, manşette de açık vermeyen Türkiye karşısında bir hayli zorlandı. Yıldız Milli Takım, oyuncu değişiklikleriyle farkın açılmasını engellemeye çalışan İtalya karşısında ilk teknik molayı 8-6 önde geçti. İtalya karşısında adeta etten bir duvar ören Yıldız Milliler, ikinci teknik molaya 16-11 önde girdi. Farkın açılmasına engel olamayan İtalya, salonu dolduran seyircisinden de büyük destek alan Türkiye karşısında Lestini ve Chirichella ile oyunda kaldı. 7-2'lik seriyle eşitliği sağlayan sete ortak oldu: 18-18 Çok kritik olan bu bölümde Ece ile sayı bulan Türkiye, blokta da Kübra Akman ile geçilmez olunca seti 25-19 alarak maçı 3-0 kazandı. Maçın ardından tüm salonda büyük sevinç yaşandı.