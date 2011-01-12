-TÜRKİYE FIFA'DA 31. SIRADA ZÜRİH (A.A) - 12.01.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), aylık dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye'nin 31'inci sıradaki yerini koruduğu listede, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya, liderliğini sürdürdü. Hollanda'nın ikinci, Almanya'nın üçüncü sıradaki yeri değişmedi. (A) Milliler'in 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki rakiplerinden Avusturya 46, Belçika 58, Azerbaycan 97, Kazakistan ise 137'nci sırada yer aldı. Bir sonraki sıralama, 2 Şubat'ta açıklanacak. Listedeki ilk 20 ülke şöyle: 1. İspanya (1) 2. Hollanda (2) 3. Almanya (3) 4. Brezilya (4) 5. Arjantin (5) 6. İngiltere (6) 7. Uruguay (7) 8. Portekiz (8) 9. Hırvatistan (10) 10. Mısır (9) 11. Yunanistan (11) 12. Norveç (12) 13. Rusya (13) 14. İtalya (14) 15. Şili (15) 16. Gana (16) 17. Slovenya (17) 18. ABD (18) 19. Fransa (18) 20. Slovakya (20) (Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkenin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)