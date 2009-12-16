Türkiye, FIFA sıralamasındaki yerini korudu

T24 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye, 41. sıradaki yerini korudu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen ay liderliği Brezilya'dan devralan İspanya bin 627 puanla birinci, Brezilya ikinci, Hollanda da üçüncü sıradaki yerini devam ettirdi.
2010 Dünya Kupası finallerine katılamayan Türkiye de geçen ay gerilediği 41. sıradaki yerini, 728 puanla sürdürdü.
Sıralamadaki ilk 20 takım ve Türkiye'nin durumu şöyle:
1. İspanya (1) 1,627 puan
2. Brezilya (2) 1,568
3. Hollanda (3) 1,288
4. İtalya (4) 1,209
5. Portekiz (5) 1,176
6. Almanya (6) 1,173
7. Fransa (7) 1,117
8. Arjantin (8) 1,085
9. İngiltere (9) 1,076
10. Hırvatistan (10) 1,042
11. Kamerun (11) 1,035
12. Rusya (13) 1,026
13. Yunanistan (12) 1,016
14. ABD (14) 980
15. Şili (17) 936
16. Fildişi Sahili (16) 934
17. Meksika (15) 931
18. İsviçre (18) 924
19. Sırbistan (20) 916
20. Uruguay (19) 909
...
41. TÜRKİYE (41) 728
(Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkelerin bir önceki sırasını gösteriyor.)