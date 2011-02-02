-TÜRKİYE FIFA SIRALAMASINDA YERİNİ KORUDU ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), aylık dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye'nin 31'inci sıradaki yerini koruduğu listede, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya liderliğini sürdürdü. İlk 9 sıradaki takımların yerinin değişmediği sıralamada Yunanistan 11. sıradan 10. sıraya yükseldi. Ocak ayındaki sıralamada 10. sıradaki Mısır ise geçen yıl Afrika Kupası'nda kazandığı puanların bu ay değerlendirmeye alınmaması nedeniyle 23 sıra birden düşerek 33. sırada yer aldı. (A) Milliler'in 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki rakiplerinden Almanya 3, Avusturya 45, Belçika 58, Azerbaycan 99, Kazakistan ise 137'nci sırada bulunuyor. Bir sonraki sıralama, 9 Martta açıklanacak. Listedeki ilk 20 ülke şöyle: 1. İspanya (1) 2. Hollanda (2) 3. Almanya (3) 4. Brezilya (4) 5. Arjantin (5) 6. İngiltere (6) 7. Uruguay (7) 8. Portekiz (8) 9. Hırvatistan (9) 10. Yunanistan (11) 11. Norveç (12) 12. Rusya (13) 13. İtalya (14) 14. Şili (15) 15. Gana (16) 16. Slovenya (17) 17. Japonya (29) 18. ABD (18) 19. Fransa (18) 20. Slovakya (20) (Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkenin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)