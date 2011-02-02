T24 LogoT24 Logo
Spor

TÜRKİYE FIFA SIRALAMASINDA YERİNİ KORUDU ANKARA (A.A)

02 Şubat 2011 15:08

-TÜRKİYE FIFA SIRALAMASINDA YERİNİ KORUDU ANKARA (A.A) - 02.02.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), aylık dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye'nin 31'inci sıradaki yerini koruduğu listede, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya liderliğini sürdürdü.  İlk 9 sıradaki takımların yerinin değişmediği sıralamada Yunanistan 11. sıradan 10. sıraya yükseldi.  Ocak ayındaki sıralamada 10. sıradaki Mısır ise geçen yıl Afrika Kupası'nda kazandığı puanların bu ay değerlendirmeye alınmaması nedeniyle 23 sıra birden düşerek 33. sırada yer aldı. (A) Milliler'in 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki rakiplerinden Almanya 3, Avusturya 45, Belçika 58, Azerbaycan 99, Kazakistan ise 137'nci sırada bulunuyor. Bir sonraki sıralama, 9 Martta açıklanacak. Listedeki ilk 20 ülke şöyle: 1. İspanya (1) 2. Hollanda (2) 3. Almanya (3) 4. Brezilya (4) 5. Arjantin (5) 6. İngiltere (6) 7. Uruguay (7) 8. Portekiz (8) 9. Hırvatistan (9) 10. Yunanistan (11) 11. Norveç (12) 12. Rusya (13) 13. İtalya (14) 14. Şili (15) 15. Gana (16) 16. Slovenya (17) 17. Japonya (29) 18. ABD (18) 19. Fransa (18) 20. Slovakya (20) (Not: Parantez içindeki rakamlar, ülkenin bir önceki sıralamasını gösteriyor.)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24