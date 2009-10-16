Türkiye, FIFA klasmanında 12 sıra geriledi.

Dünya Kupası finallerine gidemeyen Türkiye, FIFA dünya klasmanında 12 basamak birden düşerek 39. sırada yer aldı.



2010 Dünya Kupası Avrupa elemerinde grup mücadelesini 15 puanla üçüncü sırada bitiren ve finallere gidemeyen Türkiye, FIFA klasmanında büyük bir düşüş yaşadı.

Eylül ayında 27. sırada yer alan A milli takım, ekim ayı dünya klasmanında 12 basamak birden geriledi.

Brezilya'nın liderliğini koruduğu sıralamada ikinci İspanya, üçüncü Hollanda ve dördüncü İtalya'nın yerleri değişmedi.

Yedi basamak birden atlayan Portekiz 10. sıraya yerleşirken, Dünya Kupası play-off baraj maçlarında seribaşı olmayı garantiledi.

Fransa (9), Rusya (12) ve Yunanistan da (16) Portekiz gibi kurada seribaşı olacak. Bu dört takımın olası rakipleri Ukrayna (22), İrlanda (34), Bosna (42) veya Slovenya (49).



Güney Amerika elemelerinde son maçta finallere doğrudan katılma hakkı elde eden Diego Maradona'nın Arjantin'i iki sıra yükseldi ve ekim ayını altıncı olarak kapattı.