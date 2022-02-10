T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi

10 Şubat 2022 16:20

FIFA resmi internet sitesinden ülkelerin dünya sıralamalarını paylaştı. A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor.

Aralık ayında 37. sıradaki Türkiye, şubat ayında iki sıra geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra                    Takım             Puan              Değişim

 

1                          Belçika     1828,45               -

 

2                          Brezilya   1823,42               -

 

3                          Fransa      1786,15               -

 

4                          Arjantin   1766,99               +1

 

5                          İngiltere  1755,52               -1

 

6                          İtalya        1740,77               -

 

7                          İspanya    1704,75               -

 

8                          Portekiz   1660,25               -

 

9                          Danimarka 1654,54             -

 

10                       Hollanda 1653,73                 -

 

a milli takımtürkiyefifadünya sıralaması39. sıra
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24