-TÜRKİYE FAS'TA 500 BİN KONUTA TALİP RABAT (A.A) - 03.03.2011 - Türkiye-Fas Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ile Fas Dış Ticaret Bakanı Abdellatif Maazouz'un imzaladıkları protokol ile tamamlandı. Fas'ın başkenti Rabat'ta 2-3 Mart'ta gerçekleşen toplantının ardından iki ülke bakanları, çalışmaları değerlendiren birer kapanış konuşması yaptı. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin 2003 yılında yürürlüğe koyduğu Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesi strateji çerçevesinde Fas ile ilişkilerine büyük önem atfettiğini ve Fas'ı, Kuzey Afrika'ya açılımında en önemli partnerlerinden biri olarak gördüğünü belirtti. İmzalanan sonuç protokolünün içeriği hakkında da bilgi veren Yazıcı, şunları söyledi: ''Önümüzdeki dönemde her yıl 100 bin olmak üzere 5 yılda toplam 500 bin toplu konut yapılmasını planlayan Fas ile konut alanında işbirliğine gidilmesi, TOKİ'nin tecrübelerinden Fas'ın yararlanması ve Türk müteahhitlerinin ülkenin konut projelerinde yer almasına yönelik işbirliğine gidilmesinin de altı çizilmiştir. Konut, Şehir Planlaması ve Kalkınma Bakanı, yaptığımız görüşme sırasında Türk müteahhitlerinin burada üstlendikleri işlerden övgü ile bahsetti. Hatta sayın bakanın talimatı ile hemen dört kişilik bir ekip İstanbul'da yarın başlayacak Konut Kurultayı'na katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti''. Konut yapımı konusunda Türkiye'nin büyük deneyimi olduğunun altını çizen Yazıcı, ''Uygun şartlar oluşursa 500 bin konuta talibiz, yaparız, bu bizim işimiz. Biz deneyimlerimizi hiçbir kıskançlığa düşmeden dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. O deneyimi buraya da aktarırız. Biz, konut alanındaki deneyimlerimizi karşılıklı ticari menfaatler gözetmek suretiyle paylaşabileceğimizi ifade ettik. Türkiye bu işle ilgilenecek ve eğer karşılıklı anlaşılırsa eylem planına geçilecek. Şu an düşünce safhasında olan bir husus'' dedi. -PROTOKOLÜN DİĞER KONU BAŞLIKLARI- Yazıcı, mutabakat sağlanan konular arasında, ''Yatırım Çalışma Grubu'' oluşturulması, ''Fas'ta iş olanakları'' konulu bir forum düzenlenmesi ve serbest ticaret anlaşması çerçevesinde yeni tarım müzakerelerinin başlatılmasının da yer aldığını bildirdi. Madencilik ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğine gidilmesinin de protokolde öngörüldüğünü bildiren Yazıcı, protokolde yer alan diğer konu başlıklarını da şöyle sıraladı: ''İki ülke arasında imza aşamasına gelmiş standardizasyon, kara ulaştırması, balıkçılık ve KOBİ işbirliği anlaşmalarının tamamlanması kararlaştırılmıştır. 2004 yılında imzaladığımız ancak iç hukuku onayı dolayısıyla henüz yürürlüğe girmeyen 'gümrük alanında işbirliği ve yardımlaşma' anlaşmasının Fas tarafınca bir an önce imzalanarak yürürlüğe girmesi de mutabık kaldığımız maddeler arasındadır. Protokolde, İzmir Fuarında Fas el sanatlarının tanıtılacağı 'Fas Günleri' organizasyonu gerçekleştirilmesi konusuna da yer verilmiştir'' Fas Dış Ticaret Bakanı Abdellatif Maazouz da yaptığı konuşmada, bölgesel ekonomik entegrasyon çerçevesinde imzalanan bu protokolü önemli gördüklerini belirtti. Maazouz, ''hedefimiz, iki ülke arasındaki bilgi ve tecrübenin paylaşılmasını sağlamaktır'' dedi.