Türkiye, faizin en yüksek olduğu 2. ülke; peki ya diğer ülkelerde durum ne?

Merkez Bankası, bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) sonrasında politika faizini 625 baz puan artırarak son 14 yılın en yüksek seviyesine, yüzde 24’e çıkardı.

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Kararın ardından Türkiye, yüzde 60 politika faizi uygulayan Arjantin'den sonra en yüksek faizin olduğu ikinci ülke oldu. ABD’de de yüzde 2.00 olan faizin artırılması tartışmaları yapılıyor. Japonya, İsviçre ve İsveç’te ise faizler ekside. Peki ya diğer ülkelerde durum ne?

BloomberHT’nin konuya dair hazırladığı infografik şöyle: