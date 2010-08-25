-TÜRKİYE EVSAHİBİ OLMA AVANTAJINI KULLANACAK ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na evsahipliği yapan Türkiye, Ankara'da oynanacak C Grubu maçlarında, Porto Riko, Fildişi Sahilleri, Rusya, Çin ve Yunanistan'ın rakibi olacak. Türk milli takımının aday kadrosu, öne çıkan oyuncuları ve dünya şampiyonaları geçmişiyle ilgili detaylar şöyle: -BAŞ ANTRENÖR- Bogdan Tanjevic ---------------- Tecrübeli çalıştırıcı Bogdan Tanjevic, antrenörlük kariyerine Bosna takımında 1971 yılında başladı. 2004 yılında Türkiye'ye gelen ve uzun vadeli bir planlama ile çalışmaya başlayan Tanjevic, 2007 yılında Fenerbahçe Ülker'in başında geçti ve 2007-2008, 2009-2010 sezonlarında takımını lig şampiyonu yaptı. 2006 yılında Japonya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı ile dünya altıncılığını elde eden Tanjevic, 2000 Sydney Olimpiyatları'nda ise İtalya Milli Takımı ile beşinciliği elde etti. -ADAY KADRO VE ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR- Türk basketbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimler arasında yer alan Hidayet Türkoğlu, milli takımın şampiyonadaki en büyük kozu olarak dikkat çekiyor. Basketbol hayatına Efes Pilsen’de başlayan Türkoğlu, 2000 yılında NBA draftlarında Sacremento Kings tarafından seçildi. Milli basketbolcu NBA'deki kariyerine 2003 yılında San Antonio Spurs'te devam etti. Spurs'te 1 sezon oynadıktan sonra Orlando Magic'e transfer olan Türkoğlu, 2004-2009 yılları arasında aralıksız olarak bu takımda oynadı. Kariyerindeki en parlak yıllarını Orlando Magic'te geçiren ''Hido'', 2007-2008 sezonunda ''en çok gelişme kaydeden oyuncu'' ödülüne layık görüldü. 2008-2009 sezonunda takımıyla birlikte NBA Finalleri'ne kadar yükselen Hidayet Türkoğlu, karşılaşmalarda gösterdiği etkili performansla birçok otoritenin beğenisini toplamıştı. Geçen yılın yaz aylarında Toronto Raptors ile anlaşan 31 yaşındaki Milli basketbolcu bu takımda bir sezon forma giydi. Türkoğlu, gelecek sezon takas yoluyla gittiği Phoenix Suns'da kariyerini sürdürecek. NBA'de bu sezon oldukça başarılı bir performans gösteren Ersan İlyasova'nın yanı sıra, Ömer Aşık, Semih Erden ve Kerem Tunçeri gibi isimler de performanslarıyla dikkat çeken diğer oyuncuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: Oyuncu Boy Yaş ------------------------------------------------ Kerem Tunçeri 1,94 31 Hidayet Türkoğlu 2,08 31 Cenk Akyol 1,97 23 Ender Arslan 1,90 27 Ömer Aşık 2,14 24 Evren Büker 1,93 25 Semih Erden 2,11 24 Kerem Gönlüm 2,08 33 Sinan Güler 1,93 27 Ersan İlyasova 2,08 23 Ömer Onan 1,94 32 Cevher Özer 2,05 27 Oğuz Savaş 2,08 23 Fatih Solak 2,13 30 -DÜNYA ŞAMPİYONALARI GEÇMİŞİ- FIBA'ya 1936 yılında dahil olan ve bir çok organizasyonda yer almayı başaran Türkiye, dünya klasmanında 18. sırada yer alıyor. FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’na iki kez katılma başarısı gösteren Türkiye, ilk deneyimini 2002 yılında yaşadı. ABD'de düzenlenen şampiyonada B Grubu'nda Lübnan, Porto Riko ve Brezilya ile karşılaşan milliler, grubunu 1 galibiyet ve 2 yenilgi alarak üçüncü sırada tamamladı ve ikinci tura yükseldi. Bu turda 6 takım arasında beşinci olarak çeyrek finale çıkamayan Türkiye, klasman maçlarında Çin ve Rusya'yı mağlup ederek şampiyonayı 9. sırada tamamladı. ''12 Dev Adam'', Japonya'nın evsahipliği yaptığı 2006 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ise oldukça başarılı sonuçlara imza attı. Şampiyonada Yunanistan, Litvanya, Katar, Avustralya ve Brezilya ile C Grubu'nda yer alan milliler, grubunu 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile 2. sırada tamamladı. İkinci tur maçında Slovenya'yı mağlup eden Türkiye, çeyrek finalde Arjantin'e yenilmekten kurtulamadı. Klasman maçlarında Fransa engeline takılan A milli takım, şampiyonayı altıncı sırada noktalayarak önemli bir başarı elde etti.