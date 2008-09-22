Türkiye evliliğe koşuyor

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye genelinde evlenen kişilerin sayısı her yıl artıyor.



2001 yılında 555 bin 106 kişi evlenirken bu rakam 2006 yılında 652 bin 239 kişiye ulaştı. 2003'de 577 bin 260, 2004'te 627 bin 639, 2005'te 653 bin 901 kişi dünya evine girdi.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit'in Türkiye'de yıllar içinde evlenme ve boşanma rakamlarına ilişkin soru önergesini yanıtladı.



Bakan Şahin'in verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde 2001 yılından itibaren 5 yıl içinde 3 milyon 587 bin 191 kişi evlenirken evlenen kişi sayısı da her yıl artış gösterdi. 2001 yılında 555 bin 106 olan evlenen kişi sayısı 2002 yılında 521 bin 46'ya, 2003 yılında 577 bin 260'a, 2004 yılında 627 bin 639'a, 2005 yılında 653 bin 901'e, 2006 yılında ise 652 bin 239'a ulaştı.





En çok İstanbul en az Tunceli’de evlenildi



En çok evlenme yaşanan illerin başında İstanbul gelirken İstanbul'u Ankara ve İzmir izledi. 2001-2007 arasındaki 6 yılda İstanbul'da 525 bin 736, Ankara'da 190 bin 934 ve İzmir'de de 169 bin 109 kişi evlendi. Aynı yıllar içinde en az evlenen kişinin olduğu il ise 3 bin 780 kişiyle Tunceli oldu. Tunceli'yi 4 bin 745'le Bayburt, 8 bin 109'la Ardahan takip etti.



Türkiye genelinde evlilik rakamları bir önceki yıla göre artış gösterirken boşanma rakamlarında aynı artış görülmedi. 2001 yılında 93 bin 995, 2002 yılında 97 bin 325, 2003 yılında 94 bin 640, 2004 yılında 93 bin 026, 2005 yılında 97 bin 900 ve 2006 yılında ise 95 bin 495 kişi boşandı. Böylece Türkiye'de 572 bin 885 kişi boşanmış oldu.



Evlenme rakamlarında ilk sırada yer alan İstanbul boşanma rakamlarında da ilk sırayı aldı. Söz konusu yıllarda İstanbul'da 117 bin 512 kişi boşandı. Evlilik rakamlarında Ankara'nın altında olan İzmir boşanma rakamlarında Ankara'yı geçti. İzmir'de 49 bin 402, Ankara'da da 46 bin 923 kişi evliliğini sona erdirdi.



En az boşanan iller ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çıktı. Bu yıllar içinde Hakkari'de 120, Bitlis'te 201, Siirt'te 239, Şırnak'ta 299, Ardahan'da da 316 kişi boşandı.



