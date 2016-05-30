Türkiye, EURO 2016 hazırlık maçında Karadağ'ı uzatmalarda attığı golle 1-0 yendi

Antalya Arena Stadı'nda oynanan karşılamanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarının uzatma dakikaları oynanırken sahneye 90+4’üncü dakikada Mehmet Topal çıktı. Öte yandan A Milli Futbol Takımımızda Emre Mor ilk kez Milli formayı terletirken Karadağ takımında Mladen Kascelan maçın 12. dakikasında milli takım kariyerini noktaladı.

Maçın önemli pozisyonları

Dakika 7: A Milliler Hakan Çalhanoğlu ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sert vuran yıldız oyuncunun şutu üstten dışarı gitti.

Dakika 12: Karadağ'da Mladen Kascelan kenara geldi ve Türkiye maçıyla birlikte milli takım kariyerini noktaladı. Karadağlı oyuncu sahadan ayrılırken Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim saha kenarına gelerek Kascelan'e sonraki hayatında başarı dileğinde bulundu.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Dakika 68: Sol kanatta topla buluşan Caner Erkin uzak direğe ortasını yaptı. Fakat o bölgede bulunan Ozan Tufan istediği gibi vuramayınca top, kalenin sağından dışarı çıktı.

Dakika 77: Sağ kanattan köşe gönderine yakın bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Turan yakın direğe ortasını yaptı. O bölgeye hareketlenen Nuri Şahin sağ ayağıyla zor pozisyonda şutunu çekiyor ancak top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

Dakika 90+4: Mehmet Topal'la A Milli Takım 1-0 öne geçti. Bu aynı zamanda maçın skoru.