Türkiye enerji tüketiminde Avrupa sonuncusu

T24 - Kalkınma ve sanayileşmenin önemli göstergelerinden biri sayılan birincil enerji tüketiminde Türkiye, kişi başına 1,370 kilogram (kg) petrol eşdeğeri tüketimi ile dünyada 69'uncu, Avrupa'da ise sonuncu sırada yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) 2010 Ülkeler Dünya Nüfusu Raporu'ndan yapılan derlemeye göre, petrol ve doğalgaz da yüksek oranda dışa bağımlı Türkiye'nin enerji tüketiminde alacağı çok yol var.

Primer enerji de denilen birincil enerji tüketiminde (petrol, kömür, linyit, doğalgaz, hidrolik, jeotermal, elektrik... vs tüketimi) 19 bin 504 kg petrol eşdeğeri kişi başı tüketimi ile petrol zengini Katar, dünyada 186 ülke arasında başı çekiyor.

Katar'ı 15 bin 708 kg eşdeğer petrol birinci enerji tüketimi ile İzlanda ve 11 bin 832 kg eşdeğer petrol tüketim ile de Birleşik Arap Emirlikleri izliyor.

Bir diğer petrol ülkesi Bahreyn 11 bin 551 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile dördüncü, Karayipler'de yer alan ada ülkesi Trinidad ve Tobago 11 bin 506 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile beşinci, Hollanda Antilleri 11 bin 321 kg petrol eşdeğeri altıncı, Kuveyt 9 bin 463 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile yedinci, Lüksemburg 8 bin 790 kg eşdeğeri petrol tüketimi ile sekizinci, Kanada 8 bin 169 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile de dokuzuncu sırada yer aldı.

Dünyanın en gelişmiş ülkesi ABD ise kişi başına 7 bin 766 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile listenin ancak onuncu sırasına yerleşirken, Türkiye kişi başına bin 370 kg petrol eşdeğeri birincil enerji tüketimi ile 69'uncu sırada yer alabildi.



Kıtaların en fazla enerji tüketenleri

Kişi başına birincil enerji tüketimi kıtalar açısından incelendiğinde listenin ilk sırasında yer alan Katar, kişi başına tükettiği enerji ile Asya kıtasının en fazla enerji tüketen ülkesi konumunda.

Listenin ikinci sırasında yer alan İzlanda kişi başına enerji tüketiminde Avrupa kıtasının ilk sırasında yer alırken, Türkiye kıta sonuncusu oldu. Trinidad ve Tobago Kuzey Amerika'da, Okyanusya'da Avustralya, Afrika kıtasında da Libya ilk sırada yer aldı.

UNFPA 2010 Ülkeler Dünya Nüfusu Raporuna göre, dünyada kişi başı enerji tüketiminde ilk 70 sırada yer alan ülkeler şöyle:

Ülke Kişi başı enerji tüketimi

(Petrol eşdeğeri Kg)

Katar 19,504

İzlanda 15,708

BAE 11,832

Bahreyn 11,551

Trinidad ve Tobago 11,506

Hollanda Antilleri 11,321

Kuveyt 9,463

Lüksemburg 8,790

Canada 8,169

ABD 7,766

Brunei Sultanlığı 7,190

Finlandiya 6,895

Suudi Arabistan 6,223

Avustralya 5,888

Singapur 5,831

Norveç 5,704

Umman 5,678

İsveç 5,512

Belçika 5,366

Hollanda 4,909

Rusya 4,730

Kore 4,586

Fransa 4,258

Çek Cumhuriyeti 4,428

Kazakistan 4,292

Estonya 4,198

Almanya 4,027

Japonya 4,019

Avusturya 3,997

Yeni Zelanda 3,966

Slovenya 3,632

Türkmenistan 3,631

Danimarka 3,598

Birleşik Krallık 3,464

İrlanda 3,457

İsviçre 3,406

Slovakya 3,307

İspanya 3,208

İsrail 3,059

İtalya 3,001

Ukrayna 2,953

Belarus 2,891

Libya 2,889

Yunanistan 2,875

Kıbrıs 2,854

Güney Afrika 2,807

Litvanya 2,740

Malezya 2,733

Macaristan 2,658

Bulgaristan 2,641

İran 2,604

Portekiz 2,363

Venezuela 2,319

Sırbistan 2,141

Malta 2,120

Hırvatistan 2,101

Letonya 2,052

Hong Kong 1,985

Jamaika 1,852

Şili 1,851

Özbekistan 1,812

Romanya 1,806

Meksika 1,750

Tayland 1,553

Çin 1,484

Bosna Hersek 1,483

Makedonya eski

Yugoslav Cumhu. 1,482

Azerbaycan 1,388

Türkiye 1,370

Brezilya 1,239



