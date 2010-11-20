Türkiye enerji tüketiminde Avrupa sonuncusu

T24 - Kalkınma ve sanayileşmenin önemli göstergelerinden biri sayılan birincil enerji tüketiminde Türkiye, kişi başına 1,370 kilogram (kg) petrol eşdeğeri tüketimi ile dünyada 69'uncu, Avrupa'da ise sonuncu sırada yer alıyor.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) 2010 Ülkeler Dünya Nüfusu Raporu'ndan yapılan derlemeye göre, petrol ve doğalgaz da yüksek oranda dışa bağımlı Türkiye'nin enerji tüketiminde alacağı çok yol var.
Primer enerji de denilen birincil enerji tüketiminde (petrol, kömür, linyit, doğalgaz, hidrolik, jeotermal, elektrik... vs tüketimi) 19 bin 504 kg petrol eşdeğeri kişi başı tüketimi ile petrol zengini Katar, dünyada 186 ülke arasında başı çekiyor.
Katar'ı 15 bin 708 kg eşdeğer petrol birinci enerji tüketimi ile İzlanda ve 11 bin 832 kg eşdeğer petrol tüketim ile de Birleşik Arap Emirlikleri izliyor.
Bir diğer petrol ülkesi Bahreyn 11 bin 551 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile dördüncü, Karayipler'de yer alan ada ülkesi Trinidad ve Tobago 11 bin 506 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile beşinci, Hollanda Antilleri 11 bin 321 kg petrol eşdeğeri altıncı, Kuveyt 9 bin 463 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile yedinci, Lüksemburg 8 bin 790 kg eşdeğeri petrol tüketimi ile sekizinci, Kanada 8 bin 169 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile de dokuzuncu sırada yer aldı.
Dünyanın en gelişmiş ülkesi ABD ise kişi başına 7 bin 766 kg petrol eşdeğeri tüketimi ile listenin ancak onuncu sırasına yerleşirken, Türkiye kişi başına bin 370 kg petrol eşdeğeri birincil enerji tüketimi ile 69'uncu sırada yer alabildi.
Kıtaların en fazla enerji tüketenleri
Kişi başına birincil enerji tüketimi kıtalar açısından incelendiğinde listenin ilk sırasında yer alan Katar, kişi başına tükettiği enerji ile Asya kıtasının en fazla enerji tüketen ülkesi konumunda.
Listenin ikinci sırasında yer alan İzlanda kişi başına enerji tüketiminde Avrupa kıtasının ilk sırasında yer alırken, Türkiye kıta sonuncusu oldu. Trinidad ve Tobago Kuzey Amerika'da, Okyanusya'da Avustralya, Afrika kıtasında da Libya ilk sırada yer aldı.
UNFPA 2010 Ülkeler Dünya Nüfusu Raporuna göre, dünyada kişi başı enerji tüketiminde ilk 70 sırada yer alan ülkeler şöyle:
Ülke Kişi başı enerji tüketimi
(Petrol eşdeğeri Kg)
Katar 19,504
İzlanda 15,708
BAE 11,832
Bahreyn 11,551
Trinidad ve Tobago 11,506
Hollanda Antilleri 11,321
Kuveyt 9,463
Lüksemburg 8,790
Canada 8,169
ABD 7,766
Brunei Sultanlığı 7,190
Finlandiya 6,895
Suudi Arabistan 6,223
Avustralya 5,888
Singapur 5,831
Norveç 5,704
Umman 5,678
İsveç 5,512
Belçika 5,366
Hollanda 4,909
Rusya 4,730
Kore 4,586
Fransa 4,258
Çek Cumhuriyeti 4,428
Kazakistan 4,292
Estonya 4,198
Almanya 4,027
Japonya 4,019
Avusturya 3,997
Yeni Zelanda 3,966
Slovenya 3,632
Türkmenistan 3,631
Danimarka 3,598
Birleşik Krallık 3,464
İrlanda 3,457
İsviçre 3,406
Slovakya 3,307
İspanya 3,208
İsrail 3,059
İtalya 3,001
Ukrayna 2,953
Belarus 2,891
Libya 2,889
Yunanistan 2,875
Kıbrıs 2,854
Güney Afrika 2,807
Litvanya 2,740
Malezya 2,733
Macaristan 2,658
Bulgaristan 2,641
İran 2,604
Portekiz 2,363
Venezuela 2,319
Sırbistan 2,141
Malta 2,120
Hırvatistan 2,101
Letonya 2,052
Hong Kong 1,985
Jamaika 1,852
Şili 1,851
Özbekistan 1,812
Romanya 1,806
Meksika 1,750
Tayland 1,553
Çin 1,484
Bosna Hersek 1,483
Makedonya eski
Yugoslav Cumhu. 1,482
Azerbaycan 1,388
Türkiye 1,370
Brezilya 1,239