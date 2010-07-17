Türkiye en iyi turizm ülkesi

T24 - Alman "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesi, Türkiye'nin en iyi turizm ülkelerinin başında geldiğini belirterek, övgü dolu bir yazı yayımladı.



"Almanların yeni hac yeri" başlığıyla verilen yazıda, Türkiye'nin, Alman turistler arasında en fazla tercih edilen tatil ülkeleri arasında bu yıl İtalya'yı 3. sıraya atarak, 2. sıraya yükseldiği, yakın gelecekte de İspanya ile birincilik için rekabet edebileceği belirtildi.



Türkiye'nin bu yıl rekor sayıda yabancı turist ağırlamaya hazırlandığı ifade edilen yazıda, ekonomik krizin ve volkanik kül bulutunun bile Türkiye'ye olan ilgiyi azaltamadığı, turistlerin akın akın Antalya ve Alanya sahillerine yerleştiği ve Alman turistlerin sayısının bu arada Arap ve Rusların sayısını da aştığı kaydedildi.



Türkiye'ye geçen yıl 2008'e oranla 1 milyon daha fazla yabancı turistin gittiği, 2009 yılında toplam yabancı turist sayısının 26,2 milyon olduğu, bu yıl bu sayının 28 milyona ulaşmasının beklendiği, Türkiye Uyum ve Araştırmalar Merkezi (TAM) Vakfı Direktörü Andreas Goldberg'in bu sayının 30 milyona bile ulaşabileceği ön görüsünde bulunduğu belirtildi.



Alman turistlerin sayısının 4,3 milyon olduğu ve bu sayının 5 milyonu aşmasının beklendiği ifade edilen yazıda, Türkiye'nin Alman turistler arasında bu kadar sevilmesinin başlıca nedeninin çok uygun fiyatlarla "her şey dahil" hizmetinin sunulması olduğu görüşüne yer verildi.



Türkiye'ye yönelik kapsamlı tatil ve seyahat imkanları sunan Öger Tours ile Kayı grubunun yan kuruluşu olan GTI seyahat ve turizm şirketinin büyük cirolar sağladığı, bu nedenle dünyanın en önemli turizm şirketlerinden Thomas Cook'un Öger Tours'u satın aldığı belirtilen yazıda, İstanbul'un da turistleri bir mıknatıs gibi çektiği kaydedildi.



Alman turistlerin çokluğuna rağmen, özellikle Arap turistlerin Türkiye'de çok para bıraktığına da işaret edilen yazıda, Arapların özellikle kalabalık aileleriyle Türkiye'ye gittiği, burada villalar kiraladığı ve pahalı düğünler yaptığı, Arapları sadece güneş ve sahillerin değil, Türkiye'deki İslam kültürünün de ilgilendirdiği ifade edildi.



Fransa'da peçeli çarşafın yasaklanmasının Türkiye'ye daha fazla Arap turisti çekeceği görüşüne de yer verilen yazıda, Kültür ve Turizm Bakanlığının bugüne kadar yapılanlarla yetinmeyerek yeni stratejiler geliştirmeye çalışması da takdir edildi. Bakanlığın, rekabeti sürdürebilmek için yeni yatırımların gerekli olduğunun bilincinde olduğu belirtilen yazıda, bu nedenle bakanlığın, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına kadar Türkiye'yi, yılın her gününün turizm açısından cazip olacağı bir ülke haline getirmeyi planladığı kaydedildi.



