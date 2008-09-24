Türkiye, en fazla yatırım çeken 23. ülke

Dünya Yatırım Raporu, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.



Rapora göre, 2007 yılı kesinleşmiş verileriyle Türkiye, en fazla uluslararası doğrudan yatırım çeken ülkeler arasında 23'üncü sırada yer aldı. Türkiye, 2006 yılında ise 17'nci sırada yer almıştı.



2007 yılında Türkiye'nin dünya genelindeki uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı pay yüzde 1.2 olurken, 180 gelişmekte olan ülke toplamında ise payı yüzde 4.4'e ulaştı.



Yatırım çıkışları itibarıyla ise Türkiye, 2007 yılındaki 2.1 milyar dolarlık dış yatırımıyla 50'nci sırada yer aldı.



Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırım stoğu 2007 itibarıyla 146 milyar dolara ulaştı. Söz konusu rakam ile Türkiye, en fazla stoğa sahip ülkeler arasında 21'inci sıraya yükseldi.

