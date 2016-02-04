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Ekonomi

Türkiye en çok kara parayı 17-25 Aralık'ın gerçekleştiği 2013'te aklamış

Türkiye dünyada kara para aklamada 12’inci sıraya yükseldi

04 Şubat 2016 10:50

Türkiye’de en fazla yasa dışı ticaretin 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının gerçekleştirildiği 2013’te yürütüldüğü ortaya çıktı.

 

Operasyonlar yılı zirvede

 

Cumhuriyet’ten Pelin Ünker’in haberine göre Türkiye dünyada kara para aklamada da 12’inci sıraya yükseldi.

ABD’li sivil toplum kuruluşu Global Financial Integrity’nin (Küresel Finansal Dürüstlük Örgütü – GFI) ‘Gelişen Ülkelerden Yasadışı Sermaye Akımları’ raporuna göre Türkiye’de 2004-2013 arasında yıllık ortalama 15 milyar 450 milyon dolar kara para aklandı. Dokuz yıllık süreçte yasadışı yollarla yurtdışına çıkarılan para miktarı 154 milyar 508 milyon doları buldu.

Buna göre, Türkiye’den yasadışı sermaye çıkışı 2004’te 9 milyar 677 milyon dolar iken bu rakam her yıl biraz daha arttı. 2012’de 17 milyar 524 milyon dolara çıktı. 17-25 Aralık operasyonlarının yapıldığı, Türkiye’nin yolsuzluk ve İran’la yasadışı petrol ticaretiyle sarsıldığı 2013 yılında kara para aklama rekor kırarak 26 milyar 487 milyon dolara yükseldi.

 

Bir yılda 14 basamak

 

Rapora göre Türkiye, kara para aklamada 149 ülke arasında 12’inci sırada yer aldı. Ukrayna, Irak, Bangladeş, Katar, Mısır, Venezüela gibi ülkeler G20 ülkesi Türkiye’nin gerisinde kaldı. Türkiye listede, 2012 yılına kadar 26’ıncı sırada yer alırken, 2013 yılındaki rekor kara para aklamayla sadece bir yılda 14 basamak yükseldi.

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