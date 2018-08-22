Türkiye en çok hangi derslerde zorlanıyor?

Armut.com’un verilerine göre, Türkiye’de öğrenciler en çok matematik alanında özel derse ihtiyaç duyuyor. Yüzde 76’lık oranla ilk sırada yer alan matematiği, taleplerin yüzde 8’ini oluşturan fizik ve yüzde 3 oranında taleple Türk dili ve edebiyatı ile kimya dersleri takip ediyor. Geçtiğimiz yılla oranla yüzde 61 oranında artış gösteren özel ders taleplerinde en pahalı özel ders ise biyoloji.

Online hizmet platformu Armut, yeni eğitim dönemi öncesinde öğrencilerin en çok ek destek aldığı dersleri analiz etti. Armut’a, Türkiye’nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne’den gelen yaklaşık 26 bin talebin incelenmesiyle elde edilen veriler, kamuoyu ile paylaşıldı.

Tüm ülkeye yayılan ders: Matematik

Tarih’ten biyolojiye; ilkokul okuma yazmadan TEOG hazırlığa kadar 21 tane okula yardımcı özel derse gelen talepleri değerlendiren Armut’un verilerine göre matematik en çok destek alınan alanların başında geliyor. 19 bin 867 (yüzde 76,64) talep alan matematik dersi taleplerini, bin 965 (yüzde 7,60) talep ile fizik, 741 (yüzde 2,84) talep ile Türk dili ve edebiyatı, 731 (yüzde 2,83) talep ile kimya takip ediyor.

Matematik özel dersi tüm Türkiye’den ve Girne’den talep edilerek ülkeye en çok yayılan ders oluyor. Matematiğin ardından 54 ille fizik, 41 ille kimya geliyor.

ÖSYM’nin açıkladığı sayısal bilgilere göre matematik ve fen bilimleri sınavlarında son 3 yıldır doğru cevap sayısı 0 ila 8 arasında yoğunluk gösteriyor. Bu yıl gerçekleştirilen YKS’nin 40 soru üzerinden yapılan TYT matematik sınavında Türkiye ortalaması 5,642 iken fen bilimleri ortalaması 20 soru üzerinden 2,828, AYT oturumundaysa fizik 14 soru üzerinden 0,467. Resmi rakamlar, Armut üzerinden matematik ve fizik özel derslerine yapılan yüksek talepleri de açıklıyor.

En pahalı özel ders biyoloji

En çok talep edilen okula yardımcı özel derslerden en pahalı özel ders 102 TL ortalamayla biyoloji özel dersi. Onu 98TL ile fizik; 94TL ile kimya dersleri takip ediyor. En ucuz dersler sıralaması 77TL ortalamasıyla matematikle başlıyor, 78TL ile ilkokul öğrencilerine özel dersler ile devam ediyor. Ortalaması 77TL olsa da son 1 yılda alınan en pahalı teklif 5 bin TL ile matematikten oluyor.

Son dakikacılık: En çok talep gelen ay mart

Aylar arasında en çok talep alan ilk üç ay mart, şubat ve ekim oluyor. Herkesin tatile gitmesi ile birlikte ağustos ayı bin 428 (yüzde 5,55) taleple en son sırada kalıyor. Okula yardımcı derslerin talep yoğunluğunun, eğitim – öğretimin devam ettiği sonbahar ve kış aylarında artışta; tatil dönemi olan ilkbahar ve yaz aylarında düşüşte olduğunu görülüyor.

Popüler derslerdeki aylara göre talep değişimleri incelendiğinde ise; matematik, fizik, Türk dili ve edebiyatı, kimya gibi lise derslerine yardımcı alanlarda okulların akademik takvimine paralel eğriler görülüyor.

Geçtiğimiz yıla göre özel ders taleplerinde yüzde 61 artış var!

Armut.com verilerine göre 2016 -2017 döneminde 16 bin 60 olan okula yardımcı ders talepleri 2017-2018 döneminde yüzde 61 oranında artış göstererek 25 bin 916 talebe ulaşıyor.

Geçtiğimiz yıl kimya en popüler üçüncü dersken bu sene Türk dili ve edebiyatı, kimyanın yerini alıyor. Matematik ve fizik ise ilk iki sıradaki yerini talep sayılarını da artırarak açık ara koruyor.