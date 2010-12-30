-TÜRKİYE, ELÇİNİN ATANMASINDAN MEMNUN ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, ülkesinin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Francis Joseph Ricciardone'yi, Senato'da yasama döneminde verilen arada, özel yetkisini kullanarak Büyükelçiliğe atamasının Türkiye'ye verdiği önemin göstergesi olduğu belirtildi. Diplomatik kaynaklar, Obama'nın, adaylığı uzun süredir Senato tarafından onaylanmadığı için Ankara'daki görevine başlayamayan Ricciardone'nin atamasını, yasama dönemine verilen arada yapmasını olumlu karşıladı. Atamanın, Obama yönetiminin Türkiye'ye verdiği önemin göstergesi olduğuna işaret eden kaynaklar, Türkiye'nin önemle üzerinde durduğu ABD'nin Bakü ve Şam büyükelçilerinin atamasının da yapıldığına dikkati çekti. ABD Anayasasına göre, büyükelçilikler gibi bazı kilit makamlara yapılan atamaların Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak ABD Başkanı, Kongre'nin yasama dönemine ara verdiği zamanlarda geçici olarak, bu makamlara atama yapabiliyor. Ricciardone'nin atamasının da Senato'nun yeni yasama döneminde, bir yıl içinde onaylanması gerekiyor. Ricciardone'nin ataması, önceki yasama döneminde Cumhuriyetçi Parti Kansas senatörü Sam Brownback tarafından engellenmişti. Obama aynı yöntemle, Bakü Büyükelçiliğine aday gösterdiği ancak ataması Kongre'deki Ermeni lobisi tarafından engellenen Matthew Bryza ile Şam Büyükelçiliğine aday gösterdiği Robert Ford'un da atamalarını yaptı.