Türkiye ekonomosi önümüzdeki iki yıl ne kadar büyüyecek?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye için 2014-2015'te yüzde 4 oranında ekonomik büyüme öngörüldü. Türkiye Merkez Bankası'nın sermaye piyasalarına yönelik tavrı nedeniyle finansal şartların giderek sıkılaştığına vurgu yapılan raporda ayrıca, verimliliği ve rekabet gücünü arttırmak için yapısal reform ihtiyacına dikkat çekildi.

Merkezi Paris'te bulunan OECD bugün üye ülkelerle ilgili Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayınladı. Finans Gündem sitesinin haberine göre, Raporda, 2014-2015 için yüzde 4 oranında büyümesi beklenen Türkiye'nin, dış finansman ihtiyacının büyüklüğü ile reel sektörün net döviz pozisyonu ve uluslararası sermaye akışlarıyla "kırılgan" bir tablonun içine sürüklendiği savunuldu. Bu kırılganlığın, jeopolitik faktörlerle birleştiğinde beraberinde ciddi riskler getirebileceği uyarısında bulunuldu. Örgüt, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini ise yüzde 3,1'den yüzde 3,6'ya çıkardı. Yine de hükümetin, iç siyasetteki tansiyonu düşürmesiyle, Euro Bölgesi'nde öngörülenden daha güçlü şekilde güven ortamını sağlamlaştırırken büyümeyi de artırabileceği ifade edildi.

Yapısal reform vurgusu

Türkiye'de Merkez Bankası'nın sermaye piyasalarına yönelik tavrı nedeniyle finansal şartların giderek sıkılaştığına vurgu yapılan raporda, verimliliği ve rekabet gücünü arttırmak için, birtakım yapısal reformların gerekliliğine işaret edildi. Raporda, mali harcamalar ve politikalar konusunda "şeffaflık" konusuna yoğunlaşılırken, hükümetin uluslararası normlara uygun üç aylık raporlar hazırlayabileceğinin altı çizildi. Para politikalarında "sıkılaşma"ya işaret edilen raporda 2014-2016 yıllarını kapsayan orta vadeli ekonomik programla, hükümet harcamaları ve yatırımlarını kontrol etmenin ve toplam kamu borcunun azaltılmasının hedeflendiği öne çıktı. Raporda, buna karşın yerel yönetimlerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve devlet altyapı ve konut operatörlerinin harcamalarının çok da detaylı izlenmediği belirtildi. Raporda, son dönemde hayata geçirilen kredi kartları ve bankacılık uygulamalarındaki katı düzenlemelerin de hem tüketiciler hem de küçük ve orta dereceli işletmeler için bir güven ortamı yarattığı vurgulandı.