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Politika

Türkiye ekonomisi parmak ısırtıyor BURSA (A.A)

25 Kasım 2011 02:24

-Türkiye ekonomisi parmak ısırtıyor BURSA (A.A) - 25.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa Girişimci İşadamları Derneğinin (BUGİAD) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 12. Olağan Genel Kurulu'nda, salonun kalabalık olduğunu belirterek, bayrak değişimi yaşanarak emaneti başka bir yönetimin alacağını söyledi. Türkiye'nin büyüdüğünü, kalkındığını, güçlendiğini vurgulayan Arınç, şunları kaydetti: ''Her anı inişli çıkışlı olan, dalgalı bir yapıda olan, her an krizle karşı karşıya gelme riski bulunan ekonomi, bugün dünya ekonomileri içinde parmak ısırtacak noktaya geliyor. Bütün bunlar Türkiye için önemlidir. Herkes, bu özgürlükler, toplumsal barış kurulduğu için, toplumda ayrıcalıklar kalktığı için, seçilmiş hükümetler, seçilmeler, gitmeler, gelmeler, bunların demokratik yollardan olmasını arzu ettiği için, darbeler, müdahaleler, cuntalar dönemleri kapandığı için mutludur. Toplum, huzura kavuşmuştur. Mafyalarla mücadele edildiği için, 55'i çökertilip sorumluları cezaevinde bulunduğu için, toplum artık helal kazancın, alın terinin ve özgürlüklerin tadını almıştır.''

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