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Ekonomi
Deutsche Welle

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü

TÜİK verilerine göre bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 5,1’lik büyüme kaydetti.

11 Eylül 2017 21:25

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 ile büyürken, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) 734 milyar 211 milyon TL olarak kayda geçti.

Döviz endeksinde 1 doların 3,39 TL'ye karşılık gelmesiyle lira bu sene dolara karşı en yüksek değere ulaşmış oldu. Ancak TL, Euro karşısında aynı şekilde değer kazanmadı.

Türkiye'de 2017 ilk çeyrekte de yüzde 5 olarak kaydedilen büyümedeki artış ağırlıklı olarak tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektöründeki canlanmayla gerçekleşti. Bu sektörler sırasıyla tarımda yüzde 4,7, sanayide yüzde 6,3, inşaatta yüzde 6,8 ve hizmette de yüzde 5,7 oranında büyüdü.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bir yazılı açıklama yaparak büyümenin tek başına yeterli olmadığını, büyümenin kapsayıcı olmasının temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Şimşek, "Siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı bu dönemde yapısal reformların sağlayacağı katkıyla yüksek gelir seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Hane halkında tüketim artışı

TÜİK raporuna göre yerleşik hane halklarının ve hane halkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşların toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 3,2 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,3 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,5 arttı.

Bunlara ek olarak mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,5, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.

"OECD içinde en fazla büyüme”

Konuyla ilgili geçen hafta sonu bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin kaydettiği büyümenin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) içinde en yüksek olduğunu söyledi. Yıldırım, "Yılsonu hedefimiz yüzde 4,4'tür, 5'in üzerinde kapatacağız. Bu oran ne anlama geliyor? OECD ülkeleri içinde en yüksek büyüme, G-20 içinde de üçüncü” ifadesini kullandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için yılsonu büyüme tahminlerini yükselterek yüzde 2,6'dan, yüzde 3,7'ye çekti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,AFP,dpa/ÇÖ,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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