Türkiye ekonomisi (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü

İstanbul, 11 Haziran (DHA) - Türkiye ekonomisi, 2018 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.4 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2018 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21.9 artarak 792 milyar 691 milyon liraya çıktı.

TÜİK verilerine göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde zincirlenmiş hacim endeksi olarak;

- tarım sektörünün katma değeri yüzde 4.6 arttı,

- sanayi sektörü yüzde 8.8 arttı,

- inşaat sektörü yüzde 6.9 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 10 arttı.