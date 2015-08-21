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Ekonomi

'Türkiye ekonomisi de 90'lara döndü, kredi notunu da kaybetme eşiğindeyiz'

Uğur Gürses: Hepimiz 90'larda 'biz bu filmi görmüştük' demeye başlıyoruz

21 Ağustos 2015 12:35

Hürriyet'in ekonomi yazarlarından Uğur Gürses, Üst üste rekorlar kıran doların dün tarihi zirve olan 3 lirayı görmesine ilişkin olarak, "Türkiye'nin siyaseti yer yer 1990'ların siyasetine geri dönerken, ekonomisinde de 90 model tablolar sergileniyor" yorumu yaptı. 

"90'larda olduğu gibi muhtemelen kısa vadeli sermaye girişlerinde önemli bir anahtar olan kredi notunu da kaybetme eşiğindeyiz" diyen Gürses, "Hepimiz, ekonomide de 'biz bu filmi görmüştük' demeye başlıyoruz" görüşünü dile getirdi.

Gürses, bugün (21 Ağustos 2015) kaleme aldığı yazısında, "Demokratik siyaset ve kapsayıcılıktan uzaklaştıkça otoriter, karşı sözü olanı bırakın yakınana acımasız karşılık verilen bir tablo bu. İş dünyasının sesi çıkamıyor. Tahsil edilemeyen alacaklar, zorunlu vade uzatımları, büyüyen bilanço zararları konuşuluyor alttan alta" ifadelerini kullandı.

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