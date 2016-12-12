Türkiye ekonomisi, 2009 krizinin ardından ilk kez küçüldü!

Darbe girişimi ve küresel şartların Türkiye ekonomisine etkisi üçüncü çeyrekte ortaya çıktı. 27 çeyrektir kesintisiz olarak büyüyen ekonomi, 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.8 küçüldü. En son 2009 küresel krizinin üçüncü çeyreğinde küçülme yaşanmıştı.

Ekonomi 2016’nın birinci çeyreğinde yüzde 2.3, ikinci çeyreğinde ise 3.1 büyümüştü. Ekonomi 2015 yılında yüzde 4 büyümüştü.

Bankalar üçüncü çeyrek için büyüme tahminlerini yüzde 1.4 daralma ve 2.7 büyüme arasında tahmin ediyorlardı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler ise yüzde 0.3 genişleme bekliyordu.

Ekonominin 7 sene sonra ilk kez daralmasında turizm gelirlerinin ciddi biçimde düşmesinin etkisi bulunuyor.