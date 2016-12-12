T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Türkiye ekonomisi, 2009 krizinin ardından ilk kez küçüldü!

Ekonomide, 27 çeyrektir süren kesintisiz büyüme sona erdi

12 Aralık 2016 13:04

Darbe girişimi ve küresel şartların Türkiye ekonomisine etkisi üçüncü çeyrekte ortaya çıktı. 27 çeyrektir kesintisiz olarak büyüyen ekonomi, 2016'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.8 küçüldü. En son 2009 küresel krizinin üçüncü çeyreğinde küçülme yaşanmıştı. 

Ekonomi 2016’nın birinci çeyreğinde yüzde 2.3, ikinci çeyreğinde ise 3.1 büyümüştü. Ekonomi 2015 yılında yüzde 4 büyümüştü.

Bankalar üçüncü çeyrek için büyüme tahminlerini yüzde 1.4 daralma ve 2.7 büyüme arasında tahmin ediyorlardı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler ise yüzde 0.3 genişleme bekliyordu.

Ekonominin 7 sene sonra ilk kez daralmasında turizm gelirlerinin ciddi biçimde düşmesinin etkisi bulunuyor.

ETİKETLER

Türkiyeekonomi2009 kriziilk kez küçüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24